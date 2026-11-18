Gần một năm sau khi chuyển sang mô hình đại học, Nhà trường xác định ba ưu tiên phát triển: phát huy năng lực người học, xây dựng đội ngũ nhà giáo và nâng cao hiệu quả quản trị, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Chương trình được tổ chức với chủ đề “Tri ân nhà giáo - Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa văn hóa Việt Nam”, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; GS.TS.NGND Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM; đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương và đối tác của Nhà trường.

Về phía Đại học Công nghiệp Hà Nội có PGS.TS. Kiều Xuân Thực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức, người lao động và sinh viên.

Đặt nhà giáo và người học ở trung tâm của quá trình đổi mới

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Kiều Xuân Thực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức và người lao động đã đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển Nhà trường.

Theo Giám đốc Đại học, trong hành trình gần 130 năm, mỗi bước trưởng thành của Nhà trường đều có sự đóng góp của nhiều thế hệ. Chất lượng của một cơ sở giáo dục đại học không chỉ được tạo nên từ những giờ giảng, chương trình đào tạo hay kết quả nghiên cứu, mà còn từ trách nhiệm và sự tận tụy của đội ngũ viên chức, người lao động ở từng vị trí công tác.

Đề cập đến bối cảnh giáo dục đại học thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, PGS.TS. Kiều Xuân Thực cho rằng vai trò của người thầy không giảm đi mà ngày càng đòi hỏi chiều sâu. Khi tri thức có thể được tiếp cận từ nhiều nguồn, nhiệm vụ của giảng viên không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn giúp sinh viên biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, tư duy độc lập, sáng tạo và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

PGS.TS. Kiều Xuân Thực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại chương trình

Từ yêu cầu đó, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định ba ưu tiên trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trước hết là tạo điều kiện để mỗi sinh viên phát triển tốt nhất khả năng của bản thân. Theo PGS.TS. Kiều Xuân Thực, giáo dục đại học cần quan tâm đến sự khác biệt về năng lực, điều kiện và quá trình trưởng thành của người học, đồng thời đặt ra những yêu cầu đủ cao để sinh viên không ngừng vươn lên.

Trong hoạt động đào tạo, mỗi giờ học cần khuyến khích sinh viên chủ động đặt câu hỏi; mỗi bài tập, đồ án và dự án phải trở thành cơ hội để người học nghiên cứu, thử nghiệm, nhận diện hạn chế và hoàn thiện giải pháp. Qua đó, sinh viên từng bước phát triển khả năng suy nghĩ độc lập, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ có trách nhiệm và chủ động học tập suốt đời.

Ưu tiên thứ hai là đặt đội ngũ nhà giáo ở vị trí trung tâm của quá trình đổi mới. Giám đốc Đại học nhấn mạnh, để giảng viên có điều kiện đổi mới phương pháp giảng dạy, làm chủ công nghệ và tham gia nghiên cứu khoa học, trách nhiệm trước hết thuộc về công tác lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tiếp tục cải cách hành chính, số hóa quy trình quản lý nhằm giảm bớt công việc mang tính thủ tục, tạo điều kiện để giảng viên dành nhiều thời gian hơn cho giảng dạy và nghiên cứu.

Việc giao nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới phải gắn với điều kiện thực hiện, đồng thời tính đến khối lượng công việc của từng giảng viên. Công tác phát triển đội ngũ cần được thể hiện qua những quyết định cụ thể về phân bổ nguồn lực, bồi dưỡng chuyên môn, cải thiện điều kiện làm việc và chăm lo đời sống.

Nhà trường cũng xác định yêu cầu ghi nhận xứng đáng những người có đóng góp, tạo cơ hội phát triển cho giảng viên trẻ và kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn. Qua đó, việc tri ân nhà giáo không chỉ dừng ở những hoạt động kỷ niệm mà còn được cụ thể hóa trong công tác quản trị và xây dựng môi trường làm việc.

Phát huy hiệu quả mô hình đại học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Một trong những nội dung đáng chú ý được PGS.TS. Kiều Xuân Thực đề cập là yêu cầu phát huy hiệu quả mô hình tổ chức mới của Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Theo Giám đốc Đại học, gần một năm kể từ khi chuyển thành Đại học, bộ máy tổ chức của Nhà trường đã được tinh gọn từ 40 xuống còn 24 đầu mối. Mô hình mới với các trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tạo nền tảng để tăng cường liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Tuy nhiên, việc kiện toàn tổ chức mới chỉ là bước đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là phát huy hiệu quả nguồn lực và thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị, đồng thời tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng hoạt động chung.

Theo định hướng được PGS.TS. Kiều Xuân Thực nêu ra, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, phát triển phòng thí nghiệm dùng chung và những chương trình hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Việc tăng cường liên kết giữa các đơn vị nhằm khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất, năng lực nghiên cứu và nguồn nhân lực, đồng thời tạo điều kiện để những ý tưởng hình thành trong giảng đường, phòng thí nghiệm được phát triển thành sản phẩm, giải pháp phục vụ thực tiễn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại học Công nghiệp Hà Nội đón nhận chứng nhận 5 sao UPM ở hạng mục “Đại học ứng dụng định hướng đổi mới sáng tạo”. Đây là lần thứ hai Nhà trường được Viện Đổi mới Sáng tạo UPM đánh giá đạt chuẩn 5 sao.

GS.TS.NGND Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM, đại diện tổ chức đánh giá, trao chứng nhận cho PGS.TS. Kiều Xuân Thực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tại chương trình, GS.TS.NGND Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hệ thống xếp hạng đối sánh UPM, đại diện tổ chức đánh giá, trao chứng nhận cho PGS.TS. Kiều Xuân Thực, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đề cập đến kết quả này, PGS.TS. Kiều Xuân Thực nhấn mạnh, chứng nhận 5 sao không phải là đích đến mà là một cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường.

Theo Giám đốc Đại học, chất lượng giáo dục phải được thể hiện trong những trải nghiệm học tập hằng ngày của sinh viên. Người học cần được tiếp cận phương pháp giảng dạy khuyến khích tư duy, thực hành trên thiết bị thực tế, tham gia giải quyết những bài toán của doanh nghiệp, được đánh giá công bằng và hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Đặc biệt, những yêu cầu được xác định trong chuẩn đầu ra phải trở thành năng lực mà sinh viên có thể chứng minh thông qua công việc. Đây là cơ sở để Nhà trường tiếp tục củng cố uy tín và đáp ứng niềm tin của người học, gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Về định hướng dài hạn, Đại học Công nghiệp Hà Nội xác định mục tiêu trở thành đại học định hướng đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến năm 2035 nằm trong nhóm 400 đại học hàng đầu châu Á.

Ba giá trị “Kỹ nghệ – Khát vọng – Kiến tạo” tiếp tục được Nhà trường xác định là nền tảng cho quá trình phát triển, gắn năng lực chuyên môn với tinh thần vươn lên và những đóng góp thiết thực cho doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước.

Cùng với đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu, Đại học Công nghiệp Hà Nội chú trọng xây dựng môi trường học thuật đề cao sự trung thực, trách nhiệm và tôn trọng sự khác biệt. Theo PGS.TS. Kiều Xuân Thực, văn hóa đại học cần được thể hiện trong từng kết quả nghiên cứu, cách đánh giá người học, ghi nhận đóng góp của đồng nghiệp và giải quyết công việc.

Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn nghiên cứu với thực tiễn ngành Công Thương

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển.

Thứ trưởng đánh giá, Nhà trường đã từng bước khẳng định uy tín, vị thế, có những đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công Thương và đất nước. Những kết quả đó là sự kết tinh của truyền thống đoàn kết, tâm huyết và đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động.

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu mới, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh ngành Công Thương cần đội ngũ nhân lực không chỉ có tri thức, kỹ năng mà còn phải có bản lĩnh, tư duy đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển.

Từ yêu cầu đó, Thứ trưởng đề nghị Đại học Công nghiệp Hà Nội tập trung thực hiện tốt bốn định hướng trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, coi đây là nền tảng của chất lượng đào tạo và sự phát triển bền vững. Nhà trường cần tạo điều kiện để giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó và tự hào với nghề.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy thế mạnh trong đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, gắn chương trình và phương pháp giảng dạy với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, cần chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, năng lực thích ứng và tinh thần trách nhiệm cho người học.

Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác với doanh nghiệp. Thứ trưởng đề nghị Nhà trường tăng cường liên kết với doanh nghiệp, gắn đào tạo và nghiên cứu với những vấn đề của sản xuất, kinh doanh; chú trọng ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ tư, phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng môi trường đại học nhân văn, giàu bản sắc văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Nhà trường cần tiếp tục xây dựng môi trường học tập, làm việc đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt; tạo điều kiện để sinh viên từ các vùng miền, dân tộc và quốc gia cùng giao lưu, trưởng thành.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị chú trọng bồi đắp lòng yêu nước, lối sống trung thực, tinh thần giữ chữ tín, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào văn hóa dân tộc, để người học tự tin hội nhập và đóng góp cho cộng đồng.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và hỗ trợ Đại học Công nghiệp Hà Nội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nhằm giúp Nhà trường thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển của ngành.

Đại học Công nghiệp Hà Nội tri ân các nhà giáo nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2025–2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức tri ân các nhà giáo nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2025–2026.

Cùng với đó, Nhà trường tổ chức tặng hoa cho 13 viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số và trao quà cho 15 sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người và sinh viên dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong học tập.

Nhà trường tổ chức tặng hoa cho 13 viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số và trao quà cho 15 sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người và sinh viên dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong học tập.

Các hoạt động giao lưu văn hóa và bữa cơm Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các thế hệ nhà giáo, viên chức, người lao động và sinh viên, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, chia sẻ giữa các thành viên đến từ nhiều vùng miền, dân tộc và quốc gia.

Thông qua các hoạt động tri ân, tôn vinh thành tích và gắn kết cộng đồng, chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống và đổi mới. Trên nền tảng gần 130 năm xây dựng, phát triển và những thay đổi trong mô hình tổ chức, Nhà trường tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công Thương và đất nước.