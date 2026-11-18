Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đồng thời ghi nhận, biểu dương những sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên cấp thiết. Những năm qua, Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ trí thức trẻ, coi đây là chính sách then chốt để xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Lễ tuyên dương 99 thủ khoa xuất sắc năm 2026.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã xác định xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, khát vọng cống hiến, tư duy chiến lược và năng lực đổi mới sáng tạo là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Thành phố đồng thời chú trọng cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút, trọng dụng các chuyên gia, nhà khoa học tài năng và người lao động có trình độ cao trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã tạo cơ sở để Hà Nội triển khai những cơ chế đặc thù trong thu hút, trọng dụng nhân tài. Cụ thể hóa các quy định của Luật, năm 2026, thành phố đã ban hành nghị quyết của HĐND và kế hoạch của UBND, thiết lập các chính sách về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan thuộc thành phố.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 24 năm Hà Nội tổ chức chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc. Qua hơn hai thập kỷ triển khai, chương trình đã trở thành hoạt động thường niên nhằm phát hiện, tôn vinh và khuyến khích tài năng trẻ.

Thủ khoa Trường Đại học Luật Hà Nội Đặng Ngọc Long tại Lễ tuyên dương.

Tính đến năm 2026, thành phố đã tuyên dương, trao Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho 2.450 thủ khoa xuất sắc. Nhiều thủ khoa sau khi được vinh danh đã trưởng thành, đảm nhận những vị trí quan trọng tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong số 99 thủ khoa được tuyên dương năm nay có 52 nữ và 47 nam; 92 thủ khoa tốt nghiệp các trường công lập và 7 thủ khoa tốt nghiệp các trường ngoài công lập. Đáng chú ý, 76 thủ khoa đạt kết quả học tập loại xuất sắc, chiếm 76,8%; 23 thủ khoa đạt loại giỏi, chiếm 23,2%. Bên cạnh thành tích học tập, 46 thủ khoa là đảng viên, 61 thủ khoa là cán bộ Đoàn, Hội.

Nhiều gương mặt được vinh danh còn sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng trong nước, quốc tế, cùng những sáng kiến có giá trị thực tiễn.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho thủ khoa xuất sắc tại buổi lễ.

Chia sẻ bên lề lễ tuyên dương, Đặng Ngọc Long, thủ khoa Trường Đại học Luật Hà Nội, cho biết niềm đam mê ngành Luật bắt nguồn từ những năm học phổ thông, khi bản thân nhận thấy sự yêu thích đối với tư duy logic, khả năng lập luận và phân tích vấn đề.

Sau khi tốt nghiệp, nam thủ khoa mong muốn làm việc tại một tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Hà Nội, tham gia tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, trong đó có những công ty quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, Long tiếp tục theo đuổi hoạt động nghiên cứu, đóng góp vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách pháp luật.

Đề cập đến chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Thủ đô, Đặng Ngọc Long đánh giá đây là chủ trương có ý nghĩa lâu dài, mở ra cơ hội để những sinh viên có thành tích xuất sắc phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của một trí thức trẻ, Long cho rằng chính sách đãi ngộ cần đi đôi với việc xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, cơ chế đánh giá công khai, minh bạch và tạo điều kiện để người tài tiếp tục học tập, rèn luyện.

Nam thủ khoa cũng mong muốn các chính sách thu hút nhân tài được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện, nhu cầu của từng cá nhân, đặc biệt là hỗ trợ chỗ ở đối với những người trẻ từ các địa phương khác đến Hà Nội công tác.

Các thủ khoa xuất sắc được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trước lễ tuyên dương chính thức, các thủ khoa đã tham gia chuỗi hoạt động như Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và giao lưu với học sinh tiêu biểu Trường THPT Phan Đình Phùng.

Việc duy trì chương trình tuyên dương thủ khoa xuất sắc trong suốt 24 năm không chỉ khẳng định truyền thống hiếu học, trọng dụng nhân tài của Thăng Long - Hà Nội mà còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với thế hệ trí thức trẻ. Qua đó, khuyến khích những sinh viên ưu tú phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.