Lan tỏa sức sống '5 không, 3 sạch'

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao cây xanh hưởng ứng cuộc vận động “5 không, 3 sạch” tại phường Mỹ Lâm.

Từ những phần việc ở cơ sở

“5 không” gồm không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Từ những tiêu chí gần gũi với đời sống đó, các cấp Hội Phụ nữ đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm hội viên, đưa cuộc vận động trở thành những việc làm thiết thực trong mỗi gia đình.

Tại xã Lũng Cú, với 1.918 hội viên phụ nữ, cuộc vận động được Hội LHPN xã gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Hội tập trung vận động hội viên giữ gìn vệ sinh nhà ở, khuôn viên, đường làng; đồng thời tuyên truyền để các gia đình quan tâm đến việc học tập, chăm sóc trẻ em, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống gia đình.

Bà Hoàng Thị Kím, Chủ tịch Hội LHPN xã Lũng Cú, cho biết: “Chúng tôi xác định muốn cuộc vận động có hiệu quả thì phải bắt đầu từ từng gia đình. Hội viên làm tốt từ những việc nhỏ như giữ nhà cửa, khuôn viên sạch sẽ, chăm sóc đường làng, ngõ xóm và cùng nhau phát triển kinh tế thì phong trào sẽ có nền tảng bền vững. Thời gian tới, Hội tiếp tục vận động hội viên tham gia các phần việc phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Từ cách làm sát với thực tế, nhiều cơ sở Hội đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và thói quen của hội viên. Các chi hội chủ động lựa chọn những phần việc gắn với nhu cầu của từng khu dân cư như: vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Qua đó, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của hội viên được phát huy, đồng thời thu hút sự tham gia của các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Không chỉ tạo chuyển biến trong từng hộ gia đình, cuộc vận động còn góp phần tạo nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội phối hợp với xã Xín Mần thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” dài 7 km, trị giá 60 triệu đồng, lắp đặt 30 đèn đường biên với trị giá 30 triệu đồng. Tại Tiên Yên, 29 hộ dân đã hiến 2.200 m2 đất để mở rộng mặt bằng đường...

Phụ nữ xã Bằng Hành dọn dẹp đường làng ngõ xóm.

Nhân lên những giá trị bền vững

Từ những phần việc cụ thể ở cơ sở, cuộc vận động từng bước tạo chuyển biến rộng hơn trong đời sống hội viên. Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội tổ chức hơn 10 nghìn buổi tuyên truyền, thu hút khoảng 360 nghìn lượt người tham gia. Hội đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ 5.919 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tổng số hộ đạt tiêu chí lên 168.886 hộ.

Cùng với đó, các cấp Hội tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động cộng đồng. Các mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ theo ngành nghề, lứa tuổi, sở thích được duy trì, tạo môi trường để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Qua đó, các tiêu chí của cuộc vận động được gắn với những nhu cầu thiết thực của mỗi gia đình thay vì chỉ dừng ở việc tuyên truyền.

Cùng với việc triển khai các phong trào, tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, phát triển. Toàn tỉnh hiện có 291.578 hội viên trong tổng số 355.583 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, 1.055 nam giới đã tham gia Hội với tư cách hội viên danh dự, góp phần mở rộng lực lượng đồng hành cùng tổ chức Hội trong các hoạt động vì gia đình, phụ nữ và cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ sở Hội đã trồng mới 37 tuyến đường hoa, tổng chiều dài 27.400 m. Hội viên phụ nữ cũng đã đóng góp 131.660 công lao động vệ sinh môi trường, sửa đường, chăm sóc tuyến đường hoa, thực hiện các công trình, phần việc tại nhà văn hóa và tham gia làm đường bê tông nông thôn.

Đồng chí Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: “Giai đoạn 2026 - 2030, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng và chiều sâu cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", lồng ghép chặt chẽ với các chương trình, đề án, dự án đang triển khai tại cơ sở để phát huy tối đa nguồn lực và hiệu quả bền vững”.

Việc gắn cuộc vận động với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc đang tạo thêm không gian để hội viên phát huy vai trò của mình. Mỗi phần việc vừa góp phần thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, vừa đáp ứng những yêu cầu thiết thực trong đời sống và quá trình phát triển của địa phương.

Với việc tiếp tục đổi mới cách làm, gắn cuộc vận động với các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, các cấp Hội Phụ nữ hướng tới đưa tiêu chí “5 không, 3 sạch” trở thành việc làm thường xuyên của mỗi hội viên, mỗi gia đình. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và chung sức xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng văn minh, bền vững.