Nhân tài mới gia nhập Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM: Gương mặt Forbes 30 Under 30, từng quản lý danh mục đầu tư 100 triệu USD

Ông Bùi Đức Anh

Ngày 5/10, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) thông báo tiếp nhận ông Bùi Đức Anh đảm nhiệm vai trò Phó Ban Công nghệ, tham gia xây dựng hệ sinh thái công nghệ - dữ liệu và đổi mới sáng tạo của Trung tâm.

Bùi Đức Anh là cựu sinh viên K53, chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương. Khi còn là sinh viên, ông từng giành Quán quân cuộc thi Ứng viên Tài năng năm 2017 và giải nhì cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai.

Sau khi tốt nghiệp, Đức Anh bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính với chương trình quản trị viên tập sự International Graduate của Standard Chartered vào năm 2018. Sau thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, ông chuyển sang khối chiến lược của One Mount, cũng là giai đoạn bắt đầu tiếp xúc sâu hơn với lĩnh vực công nghệ.

Sau đó, Đức Anh chuyển sang đầu tư mạo hiểm tại Venturra Capital, nơi ông trực tiếp tham gia quản lý danh mục gồm 12 startup công nghệ.

Tháng 1/2025, Đức Anh gia nhập Kasikorn Business-Technology Group (KBTG), đơn vị công nghệ thuộc Kasikornbank, một trong những ngân hàng lớn của Thái Lan. Tại đây, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc đầu tư (Investment Principal), phụ trách các hoạt động đầu tư vào AI và an ninh mạng tại Đông Nam Á và Mỹ.

Danh mục ông quản lý có quy mô khoảng 100 triệu USD, tập trung vào các công ty ở giai đoạn hạt giống (Seed) và Series A. Công việc của Đức Anh bao gồm tìm kiếm, thẩm định, thực hiện các khoản đầu tư công nghệ và hỗ trợ các startup trong danh mục gọi vốn, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.

Trong thời gian tại KBTG, ông xây dựng danh mục tập trung vào các công ty an ninh mạng tại New York và khu vực Vịnh San Francisco (Bay Area). Một số khoản đầu tư được nhắc tới gồm Zest Security, Jericho Security và Onyxia.

Bên cạnh việc rót vốn, Đức Anh còn hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư tại Mỹ mở rộng hoạt động sang thị trường Đông Nam Á.

Tháng 5/2026, Đức Anh được Forbes đưa vào danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026 ở hạng mục Finance & Venture Capital (Tài chính & Đầu tư mạo hiểm). Danh sách gồm 300 cá nhân thuộc 10 lĩnh vực, được lựa chọn từ gần 4.000 đề cử. Đức Anh là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong hạng mục tài chính và đầu tư mạo hiểm.

Sau thời gian làm việc tại KBTG, Đức Anh gia nhập VIFC-HCMC với vai trò Phó Ban Công nghệ. Theo VIFC, việc chiêu mộ các chuyên gia có chuyên môn cao nằm trong định hướng phát triển bốn nhóm sản phẩm cốt lõi của trung tâm, gồm công nghệ tài chính, quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế và thị trường hàng hóa phái sinh.

VIFC cho rằng sự am hiểu về tài chính, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo của Đức Anh sẽ hỗ trợ quá trình xây dựng hệ thống công nghệ - dữ liệu và đổi mới sáng tạo của Trung tâm, hướng tới vận hành an toàn, minh bạch theo thông lệ toàn cầu và thu hút doanh nghiệp fintech, nhà đầu tư quốc tế.

Chia sẻ khi nhận nhiệm vụ mới, Đức Anh cho biết trong đầu tư công nghệ, yếu tố ông đánh giá cao nhất là con người, bởi ý tưởng có thể thay đổi nhưng con người là yếu tố biến ý tưởng thành hiện thực.

Ông cho rằng VIFC-HCMC đang ở giai đoạn đặt nền móng và mong muốn đưa kinh nghiệm từ hoạt động đầu tư quốc tế vào quá trình xây dựng hệ thống công nghệ - dữ liệu và đổi mới sáng tạo của Trung tâm, hướng tới thu hút doanh nghiệp fintech và nhà đầu tư quốc tế.

Về dài hạn, VIFC cho biết Trung tâm sẽ chuẩn bị nền tảng nguồn nhân lực thông qua cơ chế đãi ngộ thu hút nhân tài đã được phê duyệt, đồng thời phát triển Học viện VIFC (VIFC Academy) và hợp tác đào tạo với các tổ chức nghề nghiệp như Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA).