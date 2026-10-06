Trưởng ban Kiểm soát Vĩnh Hoàn đăng ký chuyển toàn bộ 7.200 cổ phiếu VHC đang nắm giữ

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Vĩnh Hoàn vừa đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 7.200 cổ phiếu VHC đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 9/10 đến 6/11/2026.

Theo thông tin công bố, số cổ phiếu ông Tùng đăng ký chuyển nhượng có giá trị tính theo mệnh giá là 72 triệu đồng theo Quy chế ESOP. Việc chuyển quyền được thực hiện ngoài hệ thống giao dịch thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Cùng ngày, Công đoàn cơ sở Vĩnh Hoàn công bố một thông báo giao dịch khác liên quan đến cổ phiếu VHC. Theo đó, tổ chức này đăng ký nhận chuyển quyền sở hữu 30.360 cổ phiếu từ người lao động đã nghỉ việc theo Quy chế ESOP 2022.

Ông Phạm Thanh Tùng đăng ký chuyển toàn bộ 7.200 cổ phiếu ESOP (Ảnh: VHC).

Trước giao dịch, Công đoàn cơ sở đang nắm 70.086 cổ phiếu VHC, chiếm 0,03% vốn công ty. Nếu hoàn tất giao dịch đăng ký, lượng cổ phiếu Công đoàn nắm giữ sẽ tăng lên 100.446 đơn vị, tương đương 0,04% vốn của doanh nghiệp.

Theo hồ sơ công bố, 30.360 cổ phiếu được Công đoàn nhận chuyển nhượng từ người lao động đã nghỉ việc. Giá trị tính theo mệnh giá của lượng cổ phiếu này là 303,6 triệu đồng. Giao dịch cũng được thực hiện thông qua hình thức chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch qua VSDC.

Các giao dịch trên diễn ra trong bối cảnh Vĩnh Hoàn đang triển khai nhiều định hướng nhằm củng cố hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Theo báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp đang chịu áp lực từ nguồn nguyên liệu cá tra vào năm 2026, sau tình trạng thiếu hụt cá giống nghiêm trọng trong năm 2025.

Để ứng phó, Vĩnh Hoàn cho biết sẽ tập trung cải thiện hoạt động sản xuất cá giống, đồng thời nâng hiệu quả khai thác và mở rộng diện tích vùng nuôi nguyên liệu. Doanh nghiệp cũng định hướng phát triển thêm mảng cá rô phi và cá biển với nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Ở thị trường xuất khẩu, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu khôi phục thị trường Trung Quốc sau khi kích cỡ cá nguyên liệu không phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động tại thị trường này trong năm 2025. Với Mỹ, doanh nghiệp kỳ vọng các vấn đề liên quan đến thuế quan ổn định hơn và chuỗi phân phối có thể thích nghi với mặt bằng giá mới.

Một hướng đi khác được Vĩnh Hoàn duy trì là phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ phụ phẩm cá tra. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, mảng Collagen & Gelatin hiện đóng góp ổn định khoảng 900 - 1.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm. Sau 10 năm phát triển và hai lần mở rộng công suất, Vĩnh Hoàn đánh giá đây là mảng có biên lợi nhuận cao hơn đáng kể so với các sản phẩm truyền thống trong hệ sinh thái.