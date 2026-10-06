Mặt trận thành phố Đà Nẵng phát động cuộc thi trực tuyến về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến theo hình thức trắc nghiệm. Ban tổ chức chia thành 3 đợt thi (mỗi đợt kéo dài 7 ngày): đợt 1 từ ngày 9 đến 15/10; đợt 2 từ ngày 16 đến 22/10; đợt 3 từ ngày 23 đến 29/10/2026.

Nội dung câu hỏi tập trung phổ biến kiến thức, pháp luật về chuyển đổi số, an ninh mạng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; các luật vừa ban hành như Luật Chuyển đổi số, Luật An ninh mạng, Luật Dữ liệu; Đề án chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam cùng các chương trình hành động của Thành ủy, Mặt trận thành phố.

Bộ đề ôn tập gồm 90 câu hỏi và các tài liệu liên quan đã được đăng tải đầy đủ tại địa chỉ mattran.danang.gov.vn để người dân tiện theo dõi, tra cứu.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi đợt thi cá nhân gồm có 1 giải Nhất (3 triệu đồng), 2 giải Nhì (2 triệu đồng/giải) và 3 giải Ba (1 triệu đồng/giải). Kết quả cá nhân được xét theo thứ tự ưu tiên: số câu trả lời đúng, dự đoán sát nhất số lượt người tham gia và thời gian hoàn thành bài thi.

Sau 3 đợt thi, Ban tổ chức sẽ chấm và trao 11 giải tập thể cho các tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể thành viên và Mặt trận các xã, phường có tỷ lệ người tham gia cao và đạt kết quả bài thi tốt nhất (giải Nhất tập thể trị giá 5 triệu đồng, giải Nhì 3 triệu đồng và giải Ba 2 triệu đồng).

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026. Thông tin chi tiết cùng kết quả từng đợt thi sẽ được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và Fanpage của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.