Lan tỏa phong trào xây dựng 'Tộc họ văn hóa'

Trong bức tranh chung của phong trào xây dựng “Tộc họ văn hóa” ở Đà Nẵng, câu chuyện tại thôn Kế Xuyên 1 nay là thôn Kế Xuyên, xã Thăng Điền là một điểm sáng điển hình.

Với 300 hộ và 1.300 nhân khẩu, tộc Ngô chiếm tới 80% dân số toàn thôn. Được công nhận danh hiệu “Tộc họ văn hóa” từ năm 2002, dòng họ này không chỉ giữ gìn nền nếp gia phong mà còn quy tụ được con cháu đồng lòng chung tay lo việc của làng xã.

Năm 2017, thôn Kế Xuyên 1 lúc bấy giờ triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo 10 tiêu chí. Lúc đó, hưởng ứng lời kêu gọi của thôn, tộc đứng ra vận động các chi, phái tiên phong cải tạo vườn tạp, hiến đất mở đường.

Đặc biệt, chúng tôi phát huy tối đa vai trò của Hội nàng dâu. Bởi trong mỗi căn nhà, người mẹ, người vợ chính là người giữ ngọn lửa nếp sống và quyết định sự gắn kết gia đình. Chỉ sau 8 tháng, thôn Kế Xuyên 1 đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ 10 tiêu chí, được xem là một tiến độ kỷ lục.

Tộc Ngô chỉ là một trong số rất nhiều tộc họ văn hóa tiêu biểu ở thành phố Đà Nẵng. Tại xã Đại Lộc, tộc Phan làng Phiếm Ái với hơn 850 hộ gia đình lại là tấm gương sáng với mô hình “Tổ hòa giải gia tộc”.

Hoạt động như cầu nối thấu tình đạt lý, tổ hòa giải đã kịp thời giải quyết những bất đồng ngay từ khi mới manh nha, không để phát sinh mâu thuẫn phức tạp.

Nói về hiệu quả của mô hình này, ông Phan Văn Mười, đại diện tộc Phan làng Phiếm Ái chia sẻ: “Với những việc nhỏ phát sinh, chúng tôi hòa giải trên cơ sở tộc ước kết hợp với quy định pháp luật. Phải phân tích thấu đáo để người sai nhận ra cái chưa đúng, từ đó thắt chặt lại tình đoàn kết dòng tộc.”

Không dừng lại ở vùng đồng bằng hay đô thị, phong trào còn lan tỏa mạnh mẽ đến các bản làng đồng bào dân tộc thiểu số phía tây thành phố. Tại xã Bến Giằng, Tộc Pơloong tuy không quá đông nhân khẩu nhưng luôn là tấm gương đi đầu.

Ông Pơloong Blô tự hào chia sẻ, con cháu trong tộc luôn bảo nhau giữ gìn nếp sống bản làng, tương trợ làm ăn, giảm nghèo và quyết tâm chăm lo cho thế hệ trẻ học hành đến nơi đến chốn. Mới đây, tộc đã tổ chức trao quà cho con cháu trong tộc đang học từ mẫu giáo đến lớp 12 nhằm động viên các cháu tiếp tục cố gắng học tập, mai này dựng xây quê hương.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ bị mai một, việc phát triển phong trào “Tộc họ văn hóa” càng có ý nghĩa.

Xây dựng “Tộc họ văn hóa”, suy cho cùng chính là vun đắp cho cái gốc của xã hội. Những dòng họ vững mạnh sẽ tạo nên khu dân cư bình yên; nhiều khu dân cư bình yên sẽ làm nên vùng đất phát triển bền vững.

Đó chính là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng vừa vươn mình hiện đại vừa gìn giữ trọn vẹn bản sắc văn hóa dân tộc.