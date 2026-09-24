Trung thu Hoàng cung 2026 mở cửa miễn phí tại Đại Nội Huế

Tối 24-9, Trung thu Hoàng cung 2026 diễn ra tại sân Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế, mở ra không gian vui hội dành cho thiếu nhi với nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.

Trung thu Hoàng cung lần đầu diễn ra tại sân Điện Kiến Trung.

Đây là lần đầu chương trình được tổ chức tại sân Điện Kiến Trung thay vì không gian sân vườn khu vực Phủ Nội Vụ như những năm trước. Việc lựa chọn không gian rộng mở này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham dự của đông đảo thiếu nhi và cộng đồng.

Đến với Trung thu Hoàng cung, các em nhỏ được hòa mình vào lễ hội đèn lồng, đồng thời trải nghiệm những trò chơi cung đình như Đầu hồ, Xăm hường, Bài vụ. Qua các hoạt động này, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về đời sống văn hóa Huế xưa.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật được xây dựng từ chất liệu văn hóa cung đình Huế như Lân mẫu xuất lân nhi, múa Phụng, múa Ngũ hổ và múa Ngựa. Những hình tượng linh vật cùng các động tác múa truyền thống được tái hiện sinh động, tạo không khí vừa trang trọng, vừa rộn ràng cho đêm hội.

Chương trình còn có sự tham gia của các em thiếu nhi trong những bộ áo dài truyền thống thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Đoan Trang, góp phần tạo thêm sắc màu cho đêm Trung thu.

Trung thu Hoàng cung 2026 không chỉ là hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để các em khám phá, trải nghiệm và thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống trong không gian di sản.

Chương trình phục vụ miễn phí cho cộng đồng, không thu vé vào cổng.