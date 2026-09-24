Tái hiện không khí Trung thu xưa tại 'Đêm hội Trăng Rằm' 2026

Chiều 24/9, họa sĩ Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm CLB Đình làng Việt cho biết, tối 25/9/2026 (tức Rằm tháng Tám năm Bính Ngọ) tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra lễ rước đèn “Đêm hội Trăng Rằm”- một trong những hoạt động điểm nhấn của chuỗi chương trình văn hóa “Lưu trăng phố cổ 2026”.

Sự kiện do CLB Đình làng Việt phối hợp với Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức, tiếp nối hoạt động được thực hiện từ năm 2025, nhằm đưa không khí Trung thu truyền thống đến gần hơn với thiếu nhi, người dân và du khách.

Đồ chơi Trung thu truyền thống như đèn con cua khổng lồ, đèn cá chép, đèn nhật nguyệt... được các họa sĩ, nghệ nhân của CLB Đình Làng Việt phục dựng

Lễ rước năm nay quy tụ 14 khối, với nhiều mô hình đèn Trung thu, đồ chơi dân gian và hoạt động trình diễn nghệ thuật. Điểm mới là lần đầu tiên công chúng được trực tiếp chiêm ngưỡng đèn Trung thu do các họa sĩ, nghệ nhân của CLB Đình Làng Việt phục dựng, chế tác. Các sản phẩm gồm đèn cá chép, đèn nguyệt, đèn cuốn thư, đèn ông sao và nhiều mô hình con vật với kiểu dáng, chất liệu phong phú.

Đáng chú ý, hình tượng Tháp Bút - Đài Nghiên và mô hình ông Tiến sĩ giấy Thăng Long được đưa vào đoàn rước, gắn với không gian hồ Hoàn Kiếm và gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Hà Nội. Đoàn rước còn có múa sư tử, múa rồng, trống hội, cỗ xe Nguyệt Cung, đội nghi trượng và khối đèn lồng thiếu nhi.

Âm nhạc cũng góp phần tạo không khí cho đêm hội với những sáng tác dành cho “Lưu trăng phố cổ 2026”, trong đó có ca khúc “Rước đèn trông Trăng” của Trúc Đồng.

Lễ rước bắt đầu lúc 20h ngày 25/9, xuất phát từ Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, di chuyển quanh khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào khoảng 21h30.

Đèn Trung thu truyền thống trưng bày tại triển lãm “Lưu trăng” (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội)

Theo ông Bình, trong khuôn khổ “Lưu trăng phố cổ 2026”, các hoạt động Trung thu được triển khai tại 6 điểm di tích, trong đó lễ rước “Đêm hội Trăng Rằm” tại hồ Hoàn Kiếm là hoạt động kết nối những sắc màu Trung thu từ các không gian di sản với cộng đồng.

Qua đó, những mẫu đèn, đồ chơi và thực hành văn hóa truyền thống được đưa vào không gian công cộng, tạo cơ hội để các giá trị văn hóa dân gian tiếp tục được trải nghiệm, sáng tạo và trao truyền, đặc biệt với thế hệ trẻ.