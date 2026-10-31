Lan tỏa phong trào 'Dân vận khéo'

Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn. Từ ngày 31/12/2025 đến nay, 79/79 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đăng ký 1.511 mô hình mới, nâng tổng số mô hình “Dân vận khéo” toàn tỉnh lên 2.463 mô hình trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Tây Bắc Eco, xã Gia Phù.

Tại xã Gia Phù, mô hình “Cán bộ đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số, phát triển kinh tế” được lựa chọn là mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh. Triển khai thực hiện mô hình, xã đã tổ chức 412 lượt cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn; phân công 30 cán bộ trực tiếp hỗ trợ 67 hộ dân, cơ sở sản xuất phát triển kinh tế. Đồng chí Hà Thị Kim Thư, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Nhờ sự đồng hành sát sao của đội ngũ cán bộ, đến nay, toàn xã duy trì ổn định hơn 60 ha măng bát độ và 10 ha ớt xuất khẩu. Ngoài ra, có 64 hộ tham gia mô hình cải thiện thu nhập, mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho khoảng 120 lao động địa phương.

Không dừng lại ở các cây trồng truyền thống, điểm đột phá của mô hình là giúp người dân thay đổi tư duy tiêu thụ thông qua ứng dụng chuyển đổi số. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng cán bộ hỗ trợ, xã Gia Phù đã phối hợp tổ chức thành công 10 phiên livestream quảng bá nông sản, thu hút trên 500.000 lượt xem; hỗ trợ lập 60 kênh và tài khoản mạng xã hội, tạo nền tảng cho hơn 1.000 hộ dân tiếp cận phương thức kinh doanh trên không gian mạng.

Tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm, HTX Tây Bắc Eco, xã Gia Phù hiện có 8 thành viên, chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc sản địa phương, như: Rượu men lá Mường Tấc, tỏi đen và các sản phẩm sấy khô. Trong đó, sản phẩm rượu men lá và tỏi đen được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Chị Lại Thanh Phương, Giám đốc HTX Tây Bắc Eco, chia sẻ: HTX đã chủ động ứng dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, mở rộng khách hàng và thị trường tiêu thụ. Năm 2025, HTX sản xuất 1.500 lít rượu men lá, 250 kg tỏi đen, hơn 2 tấn tỏi cô đơn khô và 500 kg miến tỏi đen, doanh thu trên 700 triệu đồng. Hiện nay, HTX đang liên kết với các hộ dân mở rộng vùng trồng tỏi lên 50 ha phục vụ chế biến; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các thành viên học kỹ năng quay video, chụp ảnh.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào “Dân vận khéo” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Tại xã Mường Chanh, mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp” ở bản Hỏm Lợi do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bà Tòng Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Chanh, cho biết: Mô hình có 86 hội viên phụ nữ tham gia, duy trì quản lý tuyến đường tự quản dài 1.330 m và chăm sóc tuyến đường hoa dài 530 m. Các hội viên thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, trồng bổ sung hoa chiều tím, hoa ngũ sắc và cây hoa ban. Qua đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của hội viên và nhân dân nâng lên, tình trạng xả rác bừa bãi giảm rõ rệt, cảnh quan khu dân cư ngày càng sạch, đẹp.

Tuyến đường "Phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp” ở bản Hỏm Lợi, xã Mường Chanh.

Còn ở xã vùng cao Huổi Một, mô hình “Camera an ninh” đang phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Từ số lượng camera còn hạn chế trước ngày 1/7/2025, đến nay, toàn xã đã lắp đặt 432 hệ thống camera tại các tuyến đường liên bản, khu vực trọng điểm, trường học và các trục giao thông chính. Hệ thống camera hỗ trợ lực lượng công an giám sát địa bàn, phát hiện, xác minh và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Trung tá Lò Văn Hải, Phó Trưởng Công an xã Huổi Một, cho biết: Từ khi triển khai mô hình, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đạt hiệu quả rõ rệt. Khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an có thể trích xuất dữ liệu camera, nhanh chóng xác minh, xác định đối tượng liên quan, phục vụ công tác điều tra, xử lý. Có hệ thống camera, còn góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Bà Lưu Thị Tính, bản Pá Công, xã Huổi Một, chia sẻ: Từ ngày trường học và dọc tuyến đường vào bản có camera an ninh, tình hình an ninh, trật tự trong bản tốt hơn. Đặc biệt tình trạng tụ tập gây mất trật tự, uống rượu say hay phóng nhanh vượt ẩu giảm hẳn, bà con rất yên tâm.

Công an xã Huổi Một rà soát lắp đặt camera an ninh tại bản.

Từ những mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đến giữ gìn an ninh trật tự, phong trào “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào, mô hình tại một số địa phương, đơn vị còn mang tính hình thức, thiếu tính sáng tạo, hiệu quả thực tiễn và khả năng nhân rộng chưa cao. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa để duy trì, phát triển các mô hình còn gặp khó khăn; năng lực tham mưu, kỹ năng dân vận và ứng dụng công nghệ số của một bộ phận cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Hội viên Chi hội Phụ nữ bản Hỏm Lợi, xã Mường Chanh quét dọn đường vào bản.

Nhìn lại hành trình hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sự đổi thay từ những mô hình kinh tế, những tuyến đường hoa hay hệ thống camera an ninh nơi bản xa đã minh chứng sinh động cho sức mạnh của “Dân vận khéo”. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khó khăn nào cũng được tháo gỡ, mục tiêu nào cũng cán đích. Bước tiếp trên chặng đường mới, “Dân vận khéo” sẽ luôn là cẩm nang hành động soi đường, khơi dậy khát vọng vươn lên và tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc. Đó chính là gốc rễ bền chặt đưa để Sơn La bứt phá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và vì hạnh phúc của nhân dân./.