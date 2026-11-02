[Video] Đề xuất bổ sung quy định một số trường hợp không được nhận con nuôi

Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về những trường hợp không được nhận con nuôi, nhằm bảo đảm chặt chẽ các điều kiện của người nhận nuôi, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

LÊ CHÍ