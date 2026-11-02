[Video] Đề xuất bổ sung quy định một số trường hợp không được nhận con nuôi
Chiều 2/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về những trường hợp không được nhận con nuôi, nhằm bảo đảm chặt chẽ các điều kiện của người nhận nuôi, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-de-xuat-bo-sung-quy-dinh-mot-so-truong-hop-khong-duoc-nhan-con-nuoi-post999802.html