Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nữ Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 về việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Loan.

Bà Nguyễn Thị Loan sinh ngày 8/5/1975, quê quán xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bà có trình độ thạc sĩ Quản lý đất đai, đại học ngành Kinh tế nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, bà Loan có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Thái Nguyên.

Bà từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 3/2022, bà được điều động về huyện Phú Bình, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đến tháng 11/2023, bà giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

Tháng 3/2025, bà Nguyễn Thị Loan được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 4/2026, bà được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi bà Nguyễn Thị Loan được bổ nhiệm, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 6 Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên và Nguyễn Thị Loan.