93,42% tổng số hộ dân 2 xã Cam Lâm, Ninh Phước tán thành việc thành lập phường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân và kết quả biểu quyết của HĐND các cấp về thành lập 2 phường trên cơ sở nguyên trạng 2 xã Cam Lâm và Ninh Phước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể của các địa phương đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả việc tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật; từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Tỷ lệ tán thành việc thành lập phường đạt rất cao, chiếm 93,42% tổng số hộ dân thuộc 2 xã Cam Lâm và Ninh Phước. Việc phát, thu phiếu lấy ý kiến Nhân dân và tổng hợp kết quả được tiến hành đúng quy định.

Một góc xã Ninh Phước.

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND xã Cam Lâm và xã Ninh Phước, 100% đại biểu HĐND tham dự kỳ họp HĐND ở từng xã đều tán thành chủ trương thành lập 2 phường tương ứng. Tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15-10, 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự cũng biểu quyết tán thành Đề án thành lập 2 phường trên cơ sở nguyên trạng 2 xã Cam Lâm và Ninh Phước thuộc tỉnh Khánh Hòa và thông qua nghị quyết về nội dung này.