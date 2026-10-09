Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Di tích lịch sử quốc gia - địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Lào Cai từ lâu đã trở thành “địa chỉ đỏ” được đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong và ngoài tỉnh tìm về.

Từng là nơi Bác gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, hôm nay, di tích này mang trên mình thêm một trọng trách mới, trở thành không gian trung tâm của hệ thống Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của phường Lào Cai, kết nối với các không gian vệ tinh ở các chi - đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Đến với di tích, mỗi đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị và người dân, du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người; kỷ niệm và tình cảm mà Bác dành cho đồng bào các dân tộc ở Lào Cai thông qua các kỷ vật, hình ảnh và những cuốn sách được trưng bày.

Đáng chú ý là công nghệ thông tin được ứng dụng để làm phong phú phương thức tiếp cận. Thông qua các thiết bị điện tử thông minh, người dân có thể nghe lại những lời căn dặn của Bác, tìm hiểu thêm về những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từng bước trở thành nơi học tập, trải nghiệm và giáo dục truyền thống cách mạng.

Tại Trường THCS Kim Tân, một trong những đơn vị được phường Lào Cai lựa chọn ra mắt điểm, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành điểm đến quen thuộc của cán bộ, giáo viên và học sinh. Những hình ảnh về cuộc đời Bác, lược đồ hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước, những cuốn sách viết về Bác cùng các bức tranh, bài thơ do học sinh sáng tác được sắp xếp khoa học, trang trọng.

Cô giáo Tạ Hương Giang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Tân cho biết: “Chúng tôi mong muốn không gian học tập này sẽ giúp cán bộ, giáo viên, học sinh có nhận thức sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Từ đó, có ý thức trong tự học, tự rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Nhà trường còn mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian số với việc tích hợp các thông tin, hình ảnh đăng tải trên website nhà trường để cán bộ, học sinh có thể xem mọi lúc, mọi nơi”.

Đối với chúng em, đây không chỉ là nơi lưu giữ các tư liệu quý giá về Bác mà còn là nơi học tập lý tưởng, bồi đắp thêm lòng yêu nước và nuôi dưỡng tâm hồn Em Phạm Ngọc Quỳnh - học sinh lớp 9G, Trường THCS Kim Tân

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, Đảng ủy phường Lào Cai đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn.

Theo đó, địa phương xác định xây dựng Di tích lịch sử quốc gia - địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là không gian trung tâm, được kết nối đồng bộ với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vệ tinh tại các cơ quan, trường học, nhà văn hóa, khu dân cư và trên môi trường số. Qua đó, hình thành hệ sinh thái Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thống nhất, liên thông, phục vụ việc học tập, tra cứu, trải nghiệm và giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Trong thời gian tới, mỗi chi - đảng bộ trực thuộc Đảng ủy phường Lào Cai sẽ lựa chọn các hoạt động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư để Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi diễn ra các hoạt động thiết thực gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.