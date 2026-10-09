Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thắng tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 20-10

Ngày 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thắng tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026).

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tặng cờ lưu niệm cho các đội dự thi.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ và những đóng góp quan trọng của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sau phần ôn lại truyền thống, liên hoan văn nghệ diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 8 đội thi đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Các đội mang đến nhiều tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa và dân vũ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Tiên Du; trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội còn lại.

Liên hoan mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trao giải cho các đội đoạt giải tại liên hoan.

Liên hoan là hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, góp phần tăng cường đoàn kết, giao lưu giữa các chi hội, nâng cao đời sống tinh thần và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thắng tặng quà tri ân các chủ tịch hội đã nghỉ hưu, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ hội đối với công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.