Đại biểu dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Đại biểu dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trước anh linh của Người, các đại biểu bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Trong không khí linh thiêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh, nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, đoàn đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉnh trang vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn và sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong các đoàn tham dự ngày hội.