Hà Nội lần đầu trình diễn pháo hoa nước dịp 10/10

Hà Nội sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch dịp 10/10. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h - 21h15 ngày 10/10/2026 tại ba trận địa: khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), tuyến phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Cả ba trận địa đều sử dụng pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả, trong đó, trận địa phường Hoàn Kiếm sử dụng 1.725 quả, phường Tây Hồ 1.800 quả và phường Hà Đông 500 quả. Pháo hoa nổ tầm thấp gồm 1.175 quả và 110 giàn. Riêng pháo nổ nước có 200 quả, bố trí tại trận địa phường Tây Hồ.

Đáng chú ý, chương trình có tổng số 1.280 giàn hỏa thuật, trong đó 350 giàn bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt Hồ Tây và 30 giàn trên bờ mặt đất hồ Văn Quán. Container chứa đạn pháo hoa được đặt tại khu dự án Nhà hát Opera Hà Nội trên đường Quảng Khánh, phường Tây Hồ.

Công tác xây dựng, lắp đặt các trận địa được triển khai từ ngày 07 - 10/10. Thời lượng bắn là 15 phút, từ 21h - 21h15 ngày 10/10/2026. Kinh phí tổ chức chương trình do Tập đoàn Sun Group tài trợ và chi trả.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm khơi dậy niềm tự hào, khí thế hào hùng, oanh liệt và những giá trị, ý nghĩa lịch sử vẻ vang, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, Lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó, tạo động lực, khí thế xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh màn trình diễn pháo hoa, Hà Nội cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động tại các điểm bắn trước giờ khai hỏa, phục vụ người dân và du khách.

Đồng thời, chú trọng khai thác thế mạnh du lịch, di sản, làng nghề, ẩm thực và các không gian sáng tạo. Nổi bật là sản phẩm “72 gợi ý hành trình khám phá Hà Nội”, kết nối các điểm đến, di sản, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo, gắn với dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Những hành trình này mở ra nhiều cách tiếp cận, giúp người dân và du khách khám phá vẻ đẹp Hà Nội từ những góc nhìn đa dạng.

Chương trình là một trong những hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử và những thành tựu phát triển của Hà Nội./.