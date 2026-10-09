Tu viện Haghpat – kiệt tác kiến trúc nghìn năm tuổi giữa núi rừng Kavkaz

Nằm trên cao nguyên thuộc tỉnh Lori, miền Bắc Armenia, tu viện Haghpat là một trong những di sản kiến trúc trung cổ nổi bật nhất vùng Kavkaz. Với những mái vòm hình nón, tường đá sẫm màu và các hành lang tĩnh lặng, công trình không chỉ là nơi hành lễ tôn giáo mà còn từng là trung tâm học thuật quan trọng của Armenia trong nhiều thế kỷ. Năm 1996, Haghpat được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới; đến năm 2000, di sản được mở rộng để bao gồm cả tu viện Sanahin gần đó.

Ảnh: Wikimedia Commons

Lịch sử Haghpat bắt đầu vào thế kỷ X, khi Armenia bước vào giai đoạn phục hưng văn hóa sau những biến động chính trị trước đó. Tu viện được thành lập dưới sự bảo trợ của hoàng hậu Khosrovanush, vợ vua Ashot III, vào năm 976. Công trình quan trọng nhất là nhà thờ Surb Nshan, hay Nhà thờ Thánh Dấu Thánh Giá, được xây dựng từ năm 976 và hoàn thành năm 991 dưới sự thiết kế của kiến trúc sư Trdat.

Điểm đặc sắc của Haghpat nằm ở cách kiến trúc sư kết hợp truyền thống xây dựng nhà thờ Byzantine với những đặc điểm kiến trúc bản địa vùng Kavkaz. Nhà thờ chính có mặt bằng dạng chữ thập bên trong, trong khi mái vòm lớn vươn lên trên các trụ tường đồ sộ. Những mảng tường đá gần như không phô trương màu sắc, nhưng các hốc tam giác, cửa sổ vòm và đường nét chạm khắc tinh tế tạo nên vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát.

Ảnh: Wikimedia Commons

Haghpat cũng không phải một công trình đơn lẻ. Qua nhiều thế kỷ, tu viện phát triển thành một quần thể gồm nhà thờ, tiền sảnh, phòng chép sách, nhà ăn, tháp chuông và những bia đá khắc thánh giá gọi là khachkar. Các công trình được bổ sung theo nhu cầu sinh hoạt, học tập và nghi lễ, tạo nên một tổng thể kiến trúc phát triển hữu cơ thay vì một bản thiết kế thống nhất ngay từ đầu.

Trong thời trung cổ, Haghpat còn là trung tâm giáo dục và nghiên cứu. Các tu sĩ không chỉ thực hành tôn giáo mà còn sao chép bản thảo, nghiên cứu khoa học và bảo tồn tri thức. Những phòng chép sách tại đây góp phần duy trì truyền thống văn học Armenia, trong đó có nghệ thuật viết chữ và trang trí bản thảo bằng hình minh họa tinh xảo. Tu viện vì thế đại diện cho một thời kỳ mà các cơ sở tôn giáo đồng thời là nơi lưu giữ tri thức của cộng đồng.

Ảnh: Wikimedia Commons

Lịch sử Haghpat cũng không hoàn toàn yên bình. Tu viện từng chịu ảnh hưởng của chiến tranh, những cuộc đột kích và động đất. Tuy nhiên, đời sống tu viện vẫn tiếp tục, nhiều công trình được bổ sung hoặc phục dựng trong các thế kỷ sau. Chính sự chồng lớp của nhiều thời kỳ khiến Haghpat trở thành tư liệu quý để nghiên cứu sự phát triển của kiến trúc Armenia.

Ngày nay, vẻ đẹp của Haghpat không chỉ nằm ở những mái vòm cổ kính mà còn ở mối quan hệ hài hòa giữa công trình và cảnh quan. Những bức tường đá dường như hòa vào sườn núi, trong khi thung lũng xanh phía xa tạo nên phông nền rộng lớn cho quần thể kiến trúc. Haghpat nhắc nhở chúng ta rằng một di sản vĩ đại không nhất thiết phải gây choáng ngợp bằng kích thước; đôi khi, sức sống của nó nằm ở khả năng kết nối đức tin, tri thức, nghệ thuật và thiên nhiên qua hàng nghìn năm.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.