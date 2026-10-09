Kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ: Ấm áp nghĩa tình đồng đội, viết tiếp khát vọng cống hiến

Chiều 9/10, UBND phường An Thắng, TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình gặp mặt Kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ (10/10/1976-10/10/2026) nhằm ôn lại truyền thống, tri ân những đóng góp của các cựu chiến binh; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó đồng đội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Tham dự chương trình có Anh hùng Lao động Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong (TNXP) Việt Nam.

Chương trình gặp mặt Kỷ niệm 50 năm Ngày nhập ngũ (10/10/1976-10/10/2026) tại phường An Thắng (TP Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Hải

Từ tuổi đôi mươi đến hành trình nửa thế kỷ

Ngày 10/10/2026 đánh dấu tròn 50 năm ngày những thanh niên quê hương An Thắng lên đường nhập ngũ. Trong không khí xúc động của buổi gặp mặt kỷ niệm, những người lính năm xưa có dịp gặp lại nhau, thăm hỏi sức khỏe, gia đình và cùng nhắc nhớ một thời tuổi trẻ gắn liền với trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam bày tỏ niềm vui khi được hội ngộ cùng đồng đội sau nửa thế kỷ. Theo ông, điều đáng quý nhất không chỉ là được gặp lại những gương mặt thân quen, mà còn là tình cảm chân thành vẫn được gìn giữ, khi mọi người vẫn gọi nhau bằng hai tiếng thân thương: “đồng đội”.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Hải

Năm 1976, phần lớn những thanh niên lên đường nhập ngũ mới ở tuổi mười tám, đôi mươi. Rời xa gia đình, cha mẹ và người thân, mỗi người mang theo những tâm tư riêng nhưng đều chung ý thức về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Những năm tháng trong quân ngũ đã tôi luyện cho họ tinh thần kỷ luật, ý chí, trách nhiệm và khả năng vượt qua khó khăn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc thế hệ này sau đó tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thanh Hải

Đó là chặng đường có gian khổ, mất mát nhưng cũng để lại những ký ức không thể phai mờ. Tình đồng chí, đồng đội được vun đắp qua những ngày tháng cùng chung nhiệm vụ đã trở thành hành trang quý giá, giúp mỗi người vững vàng hơn trong cuộc sống sau này.

Rời quân ngũ, mỗi người tiếp tục một hành trình riêng. Người công tác trong quân đội, người làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp; người lao động, sản xuất, kinh doanh, người dành thời gian chăm lo gia đình, nuôi dạy con cháu. Dù hoàn cảnh và công việc khác nhau, những giá trị được rèn luyện trong quân ngũ vẫn là sợi dây gắn kết các thế hệ đồng đội.

Trân trọng hòa bình, gìn giữ nghĩa tình đồng đội, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ

Trong niềm vui ngày hội ngộ, những người lính năm xưa cũng dành phút tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh hoặc qua đời. Có người ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, có người trở về từ quân ngũ, cùng bạn bè đi tiếp chặng đường đời nhưng nay đã không còn.

Sự vắng mặt của những người đồng đội để lại niềm tiếc thương sâu sắc, đồng thời nhắc nhở những người còn sống thêm trân trọng tình bạn, tình đồng chí và cuộc sống bình yên hôm nay.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Hải

Theo Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam, với những người từng trải qua chiến tranh, hòa bình là niềm hạnh phúc giản dị: được trở về với gia đình, chứng kiến con cháu trưởng thành, được sống trên quê hương và có dịp ngồi bên nhau sau 50 năm.

Sau nửa thế kỷ, điều còn lại không chỉ là ký ức về một thời quân ngũ mà còn là những giá trị bền vững: tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, sự sẻ chia và lòng biết ơn. Những giá trị ấy cũng là điều thế hệ đi trước mong muốn truyền lại cho con cháu, để mỗi người biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với gia đình và quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND phường An Thắng Đặng Công Nhiên phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường An Thắng Đặng Công Nhiên nhấn mạnh, 50 năm không chỉ là một dấu mốc của thời gian. Đó còn là hành trình của một thế hệ đã sống, chiến đấu, lao động và cống hiến.

Nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Một cuộc sống bình yên, một gia đình được sum họp, những con đường, ngôi trường, khu dân cư ngày càng khang trang - những điều tưởng như bình dị ấy đều là thành quả của biết bao thế hệ đã hy sinh, cống hiến để đất nước có được ngày hôm nay.

Đối với thế hệ trẻ, điều chúng ta cần trao truyền không chỉ là những câu chuyện về quá khứ, mà còn là bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, tình đồng chí, đồng đội và khát vọng cống hiến.

“Nếu thế hệ năm 1976 đã dành tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc, thì thế hệ hôm nay cần tiếp nối bằng tri thức, sức trẻ, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.”, ông Đặng Công Nhiên nhấn mạnh.