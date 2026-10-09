Khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026: Tôn vinh tinh hoa đồ uống Việt

Khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026. Ảnh: Quỳnh Trang

Đây là hoạt động xúc tiến du lịch đặc sắc của thành phố, hướng tới khai thác, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa trong sử dụng đồ uống, gắn với phát triển đa dạng sản phẩm du lịch.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến không chỉ lưu giữ những giá trị về lịch sử, kiến trúc, di sản văn hóa mà còn là một kho tàng phong phú về ẩm thực. Trong kho tàng ấy, đồ uống giữ một vị trí đặc biệt, góp phần tạo nên phong vị, cốt cách hấp dẫn và giàu bản sắc của Thủ đô.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo ông Phạm Tuấn Long, đồ uống không chỉ là sản phẩm tiêu dùng mà còn là một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa. Mỗi thức uống mang một hương vị riêng, đằng sau đó là câu chuyện về sự sáng tạo của con người, lịch sử, ký ức và phong tục tập quán.

“Nhắc đến Hà Nội, chúng ta nhớ đến nghệ thuật thưởng trà thanh tao. Một chén trà không đơn thuần là thức uống mà là biểu hiện của sự tinh tế và văn hóa giao tiếp của người Tràng An. Với những chén trà Hồ Tây ngát hương sen thanh khiết, sự công phu trong cách ướp trà và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Rồi đến cà phê phố cổ, cà phê trứng độc đáo. Đây là một sáng tạo gắn với lịch sử đời sống đô thị, thể hiện khả năng biến những nguyên liệu quen thuộc trở thành một trải nghiệm ẩm thực khác biệt”, ông Phạm Tuấn Long chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, mỗi thức uống mang theo một phần ký ức, một nếp sinh hoạt, một cách ứng xử với thiên nhiên và một nét văn hóa được gìn giữ trong cộng đồng. Vì thế, phát huy các giá trị văn hóa đồ uống là hướng đi giàu tiềm năng để Hà Nội làm mới sản phẩm du lịch, gia tăng chiều sâu trải nghiệm và tạo dấu ấn khác biệt trong lòng du khách.

Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Quỳnh Trang

Với quy mô khoảng 4.500m², Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của 60 doanh nghiệp tại 70 gian hàng cùng các không gian trải nghiệm. Được tổ chức theo mô hình không gian mở, kết hợp trưng bày, trải nghiệm, giao lưu và kết nối, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 gồm bốn không gian chuyên đề: Không gian Bia - Rượu, Không gian Trà, Không gian Cà phê, Không gian Nước trái cây và đồ uống sáng tạo.

Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu, thưởng thức, trải nghiệm các sản phẩm đồ uống truyền thống, đồ uống đặc trưng của Hà Nội và các vùng miền; đồng thời khám phá những sản phẩm đồ uống sáng tạo, đồ uống hướng tới sức khỏe, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức như các chương trình ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, gameshow, workshop trải nghiệm và trình diễn pha chế tại sân khấu, khu gian hàng.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, lễ hội còn là dịp cập nhật những xu hướng mới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn; giới thiệu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển các mô hình F&B mới kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và công nghệ. Qua đó, sự kiện góp phần tăng cường kết nối giữa ngành đồ uống với hoạt động du lịch, từng bước hình thành thêm các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách.

Không gian lễ hội được trang trí với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh, khu check-in và các điểm trải nghiệm mang dấu ấn riêng. Sự kết hợp giữa hình ảnh Hà Nội, văn hóa đồ uống và các yếu tố thiết kế hiện đại tạo nên không gian sinh động, hấp dẫn người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Người dân trải nghiệm Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026. Ảnh: Quỳnh Trang

Một trong những nội dung được chú trọng tại lễ hội là khuyến khích xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn cho sức khỏe. Các sản phẩm được giới thiệu hướng tới những lựa chọn như đồ uống hữu cơ, đồ uống ít đường, đồ uống thảo mộc và sản phẩm thân thiện với môi trường.

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức, trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 11-10.