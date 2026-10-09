Những trang sách thắp sáng ước mơ cho bệnh nhi

Các bệnh nhi say sưa đọc sách. Ảnh: Tư liệu.

Với những bệnh nhi phải trải qua nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng trên giường bệnh, mỗi ngày trôi qua đôi khi là một hành trình không dễ dàng.

Ô cửa nhỏ mở ra thế giới rộng lớn

Giữa không gian bệnh viện, một cuốn sách có thể trở thành ô cửa nhỏ mở ra thế giới rộng lớn, đưa các em đến những miền đất xa xôi, gặp gỡ những người bạn diệu kỳ và sống trọn vẹn với trí tưởng tượng của tuổi thơ.

Để rồi, giữa những phút giây mệt mỏi của bệnh tật, các em vẫn có thể nở nụ cười, nuôi dưỡng những ước mơ trong trẻo và tin rằng phía trước còn nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đợi.

Với mong muốn mang thêm niềm vui và tiếp sức cho các em trên hành trình ấy, một ngày đầu tháng 7, Báo Sức khỏe & Đời sống đã phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức chương trình "Sách trao tay - Yêu thương ở lại", trao tặng 700 đầu sách cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Những cuốn sách được trao đi không chỉ là món quà tri thức mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự quan tâm và lời động viên đến những em nhỏ đang kiên cường vượt qua bệnh tật.

Trong hành trình 65 năm đồng hành cùng sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, những hoạt động giàu tính nhân văn như trao tặng sách cho bệnh nhi còn là cách Báo Sức khỏe & Đời sống lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng đến sức khỏe toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tham dự chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chia sẻ: "Tôi hy vọng hoạt động này sẽ góp phần tạo nên một đời sống tinh thần mới trong bệnh viện, để nơi đây không chỉ là nơi điều trị mà còn là không gian được sẻ chia và chữa lành bằng văn hóa đọc".

Còn TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Chương trình "Sách trao tay - Yêu thương ở lại" là hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Với các bệnh nhi, nhất là những em phải điều trị dài ngày, sách không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em lạc quan hơn trong quá trình chữa bệnh.

Là một phần trong đề án phát triển không gian văn hóa đọc của TPHCM, mô hình được kỳ vọng mang lại những giá trị thiết thực cho khoảng 1.400 bệnh nhi đang điều trị nội trú thường xuyên tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM thăm hỏi bệnh nhi mê đọc sách. Ảnh: Tư liệu.

Một chân trời mới từ những trang sách

Trong rất nhiều hình ảnh của ngày hôm ấy, hình ảnh bé Lê Ngọc Yến, bệnh nhi đến từ An Giang, ngồi say sưa với cuốn truyện "Vích con tìm mẹ" để lại nhiều cảm xúc. Nó giúp những người làm báo hiểu sâu sắc rằng sự sẻ chia không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Một cuốn sách được trao đi cũng có thể trở thành lời động viên, giúp các em nhỏ vững vàng trên hành trình điều trị bệnh.

Với người làm báo, trách nhiệm xã hội không chỉ dừng lại ở việc phản ánh những vấn đề của cuộc sống, chuyển tải thông tin đến bạn đọc, mà còn là sự chủ động kết nối, lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Chương trình "Sách trao tay - Yêu thương ở lại" là một cách để những người làm Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tinh thần ấy vào hành động cụ thể, bằng sự quan tâm dành cho những bệnh nhi đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Sau mỗi trang viết, mỗi câu chuyện được kể và mỗi hoạt động cộng đồng được khởi xướng, điều còn đọng lại không chỉ là thông tin được truyền đi, mà còn là những yêu thương được trao gửi.

Và biết đâu, từ một cuốn sách hôm nay, một ước mơ sẽ được thắp lên, một chân trời mới sẽ mở ra, theo các em suốt hành trình trưởng thành và làm nên những điều đẹp đẽ của cuộc đời.

Báo Sức khỏe & Đời sống được tặng Giấy khen vì thành tích trong hoạt động kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác Báo Sức khỏe & Đời sống là một trong 14 tập thể được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Theo Quyết định của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vào ngày 13/9/2026, có 14 tập thể và 164 cá nhân được khen thưởng vì những thành tích tiêu biểu trong các hoạt động kỷ niệm dấu mốc lịch sử này. Việc được khen thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Báo Sức khỏe & Đời sống trong các hoạt động kỷ niệm 50 năm TPHCM vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện vai trò của cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng Thành phố, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.