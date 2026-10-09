Khai mạc triển lãm điêu khắc 'Chuyện nhỏ, chuyện to' của NSND Vương Duy Biên

Triển lãm là dịp để công chúng khám phá một góc nhìn nghệ thuật gần gũi, hóm hỉnh và giàu cảm xúc của tác giả bên cạnh những công trình điêu khắc quy mô lớn đã ghi dấu ấn trong đời sống.

NSND Vương Duy Biên phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhận định, NSND Vương Duy Biên là nghệ sĩ tài hoa, thành công trên nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật biểu diễn đến nghệ thuật tạo hình, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

Theo TS Nguyễn Anh Minh, tình yêu mỹ thuật của NSND Vương Duy Biên được nuôi dưỡng từ sớm trong môi trường gia đình và những lần theo cha là họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Vương Như Chiêm đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Và ngay từ khi còn là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tác phẩm “Bác Hồ đọc báo” của ông đã được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tầm, lưu giữ. Đây là một trường hợp hiếm khi một sinh viên có tác phẩm được lưu trữ tại Bảo tàng, cũng là một dấu mốc đáng nhớ trên con đường sáng tác của NSND Vương Duy Biên.

Một dấu ấn quan trọng khác là tác phẩm tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, được ông thực hiện giành giải Nhất cuộc thi sáng tác tượng đài về Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Bức tượng được dựng tại Nam Định (cũ) và sau đó trở nên quen thuộc trong đời sống, được nhiều người yêu thích và lựa chọn trưng bày tại các không gian công cộng cũng như nơi làm việc, nhà riêng.

Tác phẩm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Miền Nam trong trái tim tôi" (bản thu nhỏ) của NSND Vương Duy Biên, bản tượng đài được đặt tại Phú Quốc, An Giang

Các đại biểu tham quan Triển lãm

Đánh giá về triển lãm “Chuyện nhỏ, chuyện to”, TS Nguyễn Anh Minh cho rằng, hơn 50 tác phẩm được giới thiệu không chỉ có giá trị tạo hình mà còn gửi gắm những suy tư về nghệ thuật, nhân sinh và cuộc sống. Mỗi tác phẩm mang một thông điệp riêng, thể hiện sự phong phú trong tư duy sáng tạo của NSND Vương Duy Biên.

Chia sẻ tại buổi khai mạc, NSND Vương Duy Biên cho biết, triển lãm lần này diễn ra sau 9 năm kể từ triển lãm cá nhân gần nhất của ông vào năm 2015 tại Bát Tràng. Với ông, đây là dịp để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp và chia sẻ những tìm tòi sáng tác trong lĩnh vực điêu khắc.

Tác phẩm "Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn" (thu nhỏ), bản tượng đài được đặt tại Nam Định (nay là Ninh Bình)

“Tôi nghĩ mình đã làm những công trình lớn, nhưng nhiều lúc nghĩ rằng cuộc sống lại cần những điều rất nhỏ, gần gũi với chúng ta, những điều chúng ta chia sẻ với nhau hằng ngày, hằng giờ. Điều quý nhất của con người là tình cảm. Dù quy mô nào, đề tài gì, cốt lõi của tác phẩm vẫn phải là tình cảm, phải gửi gắm được thông điệp tình cảm trong đó”, NSND Vương Duy Biên bày tỏ.

Theo nghệ sĩ, những trải nghiệm trong cuộc sống và công việc đã trở thành chất liệu để ông đưa vào các tác phẩm. Dù từng thử nghiệm nhiều khuynh hướng, từ trừu tượng đến ấn tượng, ông vẫn tâm đắc hơn cả với những sáng tác xuất phát từ các đề tài gần gũi, nơi có thể gửi gắm tình cảm và những suy ngẫm của bản thân.

Tác phẩm "Nụ cười chiến sĩ" (thu nhỏ) của NSND Vương Duy Biên, bản tượng đài được đặt tại Thành cổ Quảng Trị

Tác phẩm "Ghế to, ghế nhỏ" của NSND Vương Duy Biên

Thông qua “Chuyện nhỏ, chuyện to”, NSND Vương Duy Biên mong muốn mang đến cho người xem những cảm nhận mới mẻ về điêu khắc, đồng thời tạo nên một không gian nghệ thuật nhẹ nhàng, giúp công chúng tìm thấy niềm vui giữa những bộn bề của cuộc sống.

“Tôi mong triển lãm đem lại một chút ý nghĩa, một thông điệp nào đó và đặc biệt là giúp mọi người chia sẻ những điều tươi vui hơn, giảm bớt áp lực sau những mệt mỏi trong công việc hằng ngày”, NSND Vương Duy Biên nói.

Tác phẩm "Chum kinh nghiệm"

Triển lãm giới thiệu hơn 50 tác phẩm điêu khắc của NSND Vương Duy Biên

Triển lãm “Chuyện nhỏ, chuyện to” mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận gần hơn với thế giới tạo hình của NSND Vương Duy Biên, nơi những hình khối không chỉ kể chuyện bằng ngôn ngữ điêu khắc mà còn gợi mở những suy ngẫm về con người, tình cảm và đời sống.