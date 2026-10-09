Ia Hiao sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số

Trình diễn máy bay không người lái để phun thuốc trên cánh đồng Tân Phú. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội Chuyển đổi số diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: trình diễn máy bay không người lái để phun thuốc tại cánh đồng lúa Tân Phú; phiên livestream do Hội Nông dân phối hợp với Đoàn thanh niên xã giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương như: Gạo, yến sào, thanh long, táo, dưa leo, ổi, dừa, khoai lang, chuối, rượu ghè... Các sản phẩm đều có dán mã QR để khách hàng truy xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất, cách sử dụng, chất lượng cũng như giá thành sản phẩm.

Phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản địa phương tại Ngày hội. Ảnh: Vũ Chi

Điểm nhấn của ngày hội là 5 trạm trải nghiệm công nghệ số gồm: Công dân số-tiện ích và an toàn số; nông dân số; thanh toán số-kết nối số; sáng tạo số-STEM Ia Hiao; không gian trải nghiệm các công cụ trí tuệ nhân tạo. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân tiếp cận công nghệ số theo hướng trực quan, sinh động.

Học sinh giới thiệu về mô hình STEM tại Ngày hội Chuyển đổi số. Ảnh: Vũ Chi

Tại ngày hội, xã Ia Hiao cũng tổng kết, trao giải Cuộc thi “Ia Hiao trong tôi” lần thứ II năm 2026. Sau 1 tuần phát động (từ 29-9 đến 5-10), Ban tổ chức đã nhận được 36 video dự thi. Với cách kể chuyện tự nhiên, góc nhìn đa dạng, các tác phẩm đã mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa, qua đó lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về những đổi thay trên quê hương Ia Hiao trên không gian mạng.

Chị Rcom H’Meo (buôn Hiao) đạt giải nhất Cuộc thi “Ia Hiao trong tôi” lần thứ II năm 2026. Ảnh: Vũ Chi

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác phẩm dự thi. Trong đó, giải nhất thuộc về chị Rcom H’Meo (buôn Hiao) với tác phẩm “Đổi thay từ những điều gần dân”.

Trao tặng 11 máy tính cho các thôn, buôn trên địa bàn xã. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, xã Ia Hiao trao tặng 11 máy tính cho các thôn, buôn trên địa bàn xã, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngay tại cơ sở.