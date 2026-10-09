Cần Thơ chuẩn bị 25.000 chậu lúa phục vụ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác chuẩn bị các hội thảo chuyên đề cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Hội thảo “Tương lai hạt gạo xanh-Giải pháp khoa học, công nghệ, số hóa và phát thải thấp” đã được ban hành kế hoạch tổ chức.

Trong khi đó, hội thảo “Gạo xanh Việt Nam-Kiến tạo giá trị, vươn tầm quốc tế” đã hoàn chỉnh nội dung theo ý kiến đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ban tổ chức cũng đã có văn bản mời viết tham luận cho các hội thảo.

Đối với các hội thi gồm Nghệ thuật từ lúa gạo, Hương vị hạt ngọc Việt và Sáng tạo lĩnh vực lúa gạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đã họp bàn phương án triển khai, thống nhất dự thảo thành lập Ban tổ chức, kế hoạch và thể lệ từng hội thi.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VĂN ÚT)

Hoạt động trình diễn cơ giới hóa trong sản xuất lúa cũng đang được tích cực chuẩn bị. Các đơn vị đã phối hợp Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) khảo sát địa điểm, thống nhất định hướng thiết kế và phương án bố trí không gian trình diễn. Đồng thời, chính quyền địa phương tổ chức họp dân tại khu vực liên quan để trao đổi phương án thực hiện, khảo sát tuyến đê bao dài khoảng 400m và chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Công tác chỉnh trang cảnh quan được triển khai tại khu vực Cát Tường và tuyến đường Hùng Vương, gồm vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bổ sung gạch vỉa hè, lắp đặt nắp cống và trồng dặm hoa, góp phần bảo đảm mỹ quan phục vụ Festival.

Các nội dung xây dựng con đường lúa gạo, khu trưng bày, triển lãm đã được phối hợp hoàn chỉnh để trình Ban tổ chức. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố đang xây dựng kế hoạch các điểm tham quan, du lịch phục vụ sự kiện.

Công tác chuẩn bị 25.000 chậu lúa phục vụ trang trí đang được tập trung thực hiện. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đáng chú ý, công tác chuẩn bị 25.000 chậu lúa phục vụ trang trí đang được tập trung thực hiện. Các đơn vị chăm sóc, điều tiết mực nước và phòng ngừa sâu bệnh nhằm bảo đảm lúa sinh trưởng tốt, đạt số chồi theo kế hoạch.

Trong đó, lô 1 có 18.000 chậu, lúa 28-31 ngày tuổi, đạt 18-26 chồi mỗi bụi. Lô 2 gồm 2.000 chậu, lúa ở giai đoạn trổ bông, đạt 14-18 chồi mỗi bụi. Với các lô còn lại, công tác chuẩn bị đất, gieo mạ và bố trí lịch cấy, sạ được triển khai theo tiến độ dự kiến từ tháng 10 đến tháng 11/2026.

Việc chủ động chuẩn bị các hạng mục, từ hội thảo, hội thi đến trình diễn sản xuất và trang trí cảnh quan, góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại Cần Thơ năm 2026.