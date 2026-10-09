Những khoảnh khắc đặc biệt tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh

Ngày 9/10, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Lắng nghe trải nghiệm sống – Tiếng nói chân thực, thay đổi thực chất”. Sự kiện hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần thế giới (10/10/1992 – 10/10/2026).

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: Tiến Sinh

Dự và chỉ đạo chương trình có ThS.BS Vũ Minh Hạnh, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh. Tham dự còn có đại diện các tổ chức, đơn vị tài trợ, câu lạc bộ thiện nguyện, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh đang điều trị tại bệnh viện.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Quảng Ninh Vũ Minh Hạnh nhấn mạnh vai trò của việc lắng nghe, tôn trọng và đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe tâm thần.

Những tiết mục nghệ thuật do chính người bệnh và nhân viên y tế của bệnh viện biểu diễn. Ảnh: Tiến Sinh

Chương trình đặc biệt gây xúc động với các tiết mục văn nghệ do chính những "nghệ sĩ" của bệnh viện thể hiện gồm người bệnh, nhân viên y tế và nghệ sĩ khách mời.

Hình ảnh người bệnh tự tin cùng nhân viên y tế hát, múa, giao lưu để lại nhiều cảm xúc cho người dự. Không chỉ được chăm sóc, người bệnh còn có cơ hội thể hiện bản thân, được ghi nhận và hòa mình vào các hoạt động tập thể như vẽ tranh. Qua từng nét vẽ, họ tự do bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc, khả năng sáng tạo, đồng thời gửi gắm mong muốn được kết nối, sẻ chia với mọi người.

Chương trình "Bữa ăn yêu thương" do các nhà hảo tâm tài trợ mang đến những bữa cơm ấm áp cho người bệnh, vừa hỗ trợ thiết thực, vừa chứa đựng tình cảm của cộng đồng với những người đang điều trị, phục hồi sức khỏe.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong chương trình. Ảnh: Tiến Sinh

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện cùng các đơn vị tài trợ, đoàn thiện nguyện đã trao quà cho người bệnh tại các khoa điều trị. Bệnh viện cũng tặng hoa, thư cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng chương trình.

Qua các hoạt động giao lưu, Bệnh viện mong góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm kỳ thị với người mắc bệnh tâm thần, đồng thời khẳng định: bên cạnh điều trị chuyên môn, sự động viên, thấu hiểu từ gia đình và xã hội đóng vai trò quan trọng trong phục hồi và hòa nhập cộng đồng.