'80 năm – Vang mãi bản hùng ca Hà Nội': Khúc tráng ca người chiến sĩ Thủ đô

Hà Nội vang mãi bản hùng ca người chiến sĩ Thủ đô

Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua âm nhạc, hợp xướng, múa, hoạt cảnh, hình ảnh tư liệu quý giá và công nghệ trình diễn hiện đại.

Từ mùa Thu Cách mạng, những ngày Hà Nội kháng chiến, 60 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thủ đô, đến chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và hình ảnh người chiến sĩ hôm nay, chương trình khắc họa truyền thống kiên cường trong chiến đấu, tận tụy trong thời bình, gắn bó với nhân dân, góp phần giữ gìn Hà Nội bình yên.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương. Chương I: Hà Nội đứng lên - khắc họa những dấu mốc lịch sử tiêu biểu của lực lượng vũ trang Thủ đô trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Chương II: Bài ca chiến sĩ Thủ đô - tập trung làm nổi bật hình tượng người chiến sĩ Thủ đô qua các thời kỳ.

Chương III: Hà Nội - Nơi bình yên tỏa sáng - mở ra hình ảnh một Hà Nội hòa bình, văn minh, hiện đại, nơi sự bình yên được gìn giữ bằng trách nhiệm, sự cống hiến của lực lượng vũ trang và sự chung tay của mỗi người dân.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long và các nghệ sỹ nổi tiếng của Hà Nội. Các nghệ sĩ trình diễn nhiều tác phẩm về đề tài cách mạng, những ca khúc nổi tiếng đi cùng năm tháng viết về Hà Nội và người chiến sĩ như: Người Hà Nội, Bài ca chiến sĩ Thủ đô, Đi giữa lòng dân, Bài ca Hà Nội - Hà Nội niềm tin hy vọng, Hát mãi khúc quân hành - Vì nhân dân quên mình.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hợp xướng, hoạt cảnh và hình ảnh tư liệu tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, lắng đọng, vừa trẻ trung, hiện đại, góp phần đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình

80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm một dấu mốc lịch sử, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và bình yên của nhân dân; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, gìn giữ hòa bình và chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.