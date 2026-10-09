Rực rỡ sắc màu văn hóa Mông, hội tụ bản sắc 11 tỉnh tại Điện Biên

Diễn ra từ ngày 9 - 11/10, tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, ngày hội là dịp quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, góp phần bảo tồn di sản và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với văn hóa cộng đồng.

Sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào Mông nổi bật tại không gian Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 ở Điện Biên.

Không gian ngày hội trở thành điểm hội tụ văn hóa, nơi các địa phương giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống và phong tục truyền thống của đồng bào Mông.

Những sắc màu văn hóa Mông được tái hiện sinh động, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống và tăng cường giao lưu giữa các vùng miền.

Ngày hội mang đến cơ hội để nghệ nhân, diễn viên và đồng bào Mông từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu, cùng gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.

Từ trang phục đến các hoạt động trình diễn văn hóa, những giá trị truyền thống của đồng bào Mông tiếp tục được tôn vinh, lan tỏa đến người dân và du khách.