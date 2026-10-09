Rực rỡ sắc màu văn hóa Mông, hội tụ bản sắc 11 tỉnh tại Điện Biên
Gần 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên từ 11 tỉnh cùng hội tụ tại Điện Biên trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026, mang đến không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, kết nối và tiếp nối trong đời sống hôm nay.
Diễn ra từ ngày 9 - 11/10, tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, ngày hội là dịp quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường giao lưu giữa các địa phương, góp phần bảo tồn di sản và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với văn hóa cộng đồng.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/ruc-ro-sac-mau-van-hoa-mong-hoi-tu-ban-sac-11-tinh-tai-dien-bien-542600.html