Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Việc gắn kết Ngày Văn hóa và Ngày hội Đại đoàn kết mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Tại Bắc Ninh, công tác chuẩn bị được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 25/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Cụ thể hóa nghị quyết, thành phố đã sớm ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch, thành phố định hướng tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 18 - 24/11, kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp sự kiện cấp thành phố với sinh hoạt văn hóa tại cơ sở; khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa, di tích, bảo tàng, thư viện và không gian công cộng; đồng thời chú trọng giới thiệu bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Mục tiêu của việc gắn kết các sự kiện nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia, nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống văn hóa trong từng cộng đồng.

Ngay từ những ngày đầu tháng 11, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở một số địa phương. Ngoài 27 thôn, tổ dân phố làm điểm cấp thành phố, không khí tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố trở nên rộn ràng hơn, với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết của người dân trong cộng đồng dân cư.

Là năm đầu gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nên các hoạt động đều hướng về cơ sở, theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Đây cũng là dịp để các địa phương mở rộng tối đa không gian văn hóa, tăng cường hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng, để bà con gặp gỡ, tìm hiểu, giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Người cũng từng căn dặn: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Trong những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc vượt qua thử thách; văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa tình và ý thức trách nhiệm để đoàn kết ấy ngày một bền vững.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta. Sức mạnh đại đoàn kết lại bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc, là nét đẹp văn hóa, là ứng xử nghĩa tình trong cuộc sống.

Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang một ý nghĩa sâu sắc; để tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực; để mỗi người dân được trực tiếp tham gia và thụ hưởng, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội.