Giá vàng sáng nay 6/11/2026: Tiếp tục giảm sâu

Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 6/11/2026 tiếp tục giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng xuống mức 138 triệu đồng/lượng (mua vào) - 141 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo báo giá từ các doanh nghiệp vàng, giá vàng sáng nay 6/11/2026 tiếp tục giảm thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua. Ảnh: PQ.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm, nhưng có mức giảm cao hơn. Trong đó, giá vàng SJC giảm mỗi chiều 1,5 triệu đồng/lượng, xuống mức 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 140,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý giảm mỗi chiều 1,5 triệu đồng/lượng, xuống mức 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 130,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giảm mỗi chiều 1,6 triệu đồng/lượng, xuống mức 136,9 triệu đồng/lượng (mua vào) - 140,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thế giới, lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm 20,6 USD, xuống mức 4.062 USD/ounce.

Theo đánh giá từ trang giavang.net, chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ tại cả hai viện Quốc hội Mỹ đã làm thay đổi đáng kể bức tranh chính trị nội bộ xứ cờ hoa. Diễn biến này đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường nợ chính phủ Mỹ, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh và kéo tụt chỉ số US Dollar (DXY).

Ngày 5/11, thị trường tài chính ngày chứng kiến những biến động mạnh khi đồng USD cùng lợi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm, mở đường cho đà phục hồi của giá vàng. Nhà đầu tư toàn cầu hiện dồn toàn bộ sự chú ý vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ và quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Sự suy yếu của đồng bạc xanh đang tạo bệ đỡ vững chắc cho các tài sản định danh bằng USD, đặc biệt là kim loại quý và vàng thế giới.