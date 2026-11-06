Hà Nội mưa, chuyển lạnh và rét

Hà Nội mưa dông, nhiệt độ giảm dần. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 6 và ngày 7-11, Hà Nội có mưa rào rải rác, có nơi có dông, tổng lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực trung tâm thành phố 24-26 độ C, phía Bắc, phía Nam và phía Tây 23-25 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất ở trung tâm 30-32 độ C, các khu vực còn lại 29-31 độ C.

Đêm 7 và ngày 8-11, mưa rào tiếp diễn. Lượng mưa ở trung tâm và phía Nam thành phố phổ biến 5-15mm, phía Bắc và phía Tây 5-10mm. Nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 1 độ C so với ngày 7-11, còn 29-31 độ C ở trung tâm và 28-30 độ C ở các khu vực khác.

Đáng chú ý trong hai ngày 8 và 9-11, không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông rải rác tại Hà Nội. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Sang ngày 9-11, trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 23 độ C, giảm 6-7 độ C so với ngày hôm trước. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-21 độ C, riêng Ba Vì và Sơn Tây 19 độ C.

Từ ngày 10 đến 15-11, Hà Nội có lúc hửng nắng vào ban ngày, đêm và sáng trời lạnh, có hôm trời rét. Riêng đêm 12 và ngày 13-11, thành phố có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao.