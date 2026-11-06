Đảng ủy phường Cam Ranh trao Huy hiệu Đảng cho 16 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026), ngày 6-11, Đảng ủy phường Cam Ranh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 16 đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Cam Ranh có 16 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Cam Ranh trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Văn Khương (Chi bộ Tổ dân phố Lộc An).

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tuổi cao, gương sáng, tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng phường Cam Ranh ngày càng phát triển.