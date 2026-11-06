HLV Kim Sang-sik có thể chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2027?

Hợp đồng của HLV Kim Sang-sik hết hạn trước Asian Cup 2027

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Theo lịch mới, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu.

Việc thay đổi thời gian tổ chức giải đấu không chỉ tác động đến kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển mà còn đặt ra bài toán về nhân sự cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Theo thông tin được công bố, hợp đồng hiện tại giữa HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Như vậy, nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể kết thúc nhiệm vụ trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào Asian Cup 2027 khoảng 10 tháng.

HLV Kim Sang Sik. (Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, thời điểm hợp đồng hết hạn cũng khá gần với Đại hội VFF khóa X, dự kiến diễn ra vào ngày 4/1/2027. Theo kế hoạch, VFF dự kiến chờ Đại hội kết thúc mới chính thức tiến hành đàm phán gia hạn với HLV Kim Sang-sik.

Điều này đồng nghĩa tương lai của nhà cầm quân sinh năm 1976 có thể gắn với định hướng và quyết định của ban lãnh đạo VFF nhiệm kỳ mới.

Thành tích nổi bật của HLV Kim đối với bóng đá Việt Nam

Kể từ khi được VFF bổ nhiệm vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đã cùng bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành tích đáng chú ý. Nổi bật nhất là chức vô địch ASEAN Cup 2024, Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 33 và hạng Ba U23 châu Á 2026, vô địch ASEAN Cup 2026.

Những kết quả này giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo dựng dấu ấn trong hơn hai năm làm việc tại Việt Nam. Ông Kim cũng cho thấy khả năng kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những nhân tố trẻ, qua đó từng bước xây dựng lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang Sik đạt được những thành tích ấn tượng với vai trò HLV trưởng ĐT Việt Nam trong hơn 2 năm qua. (Ảnh: VFF)

Với những thành tích đã đạt được, việc tiếp tục gắn bó với HLV Kim Sang-sik là một trong những phương án mà VFF có thể cân nhắc. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào quá trình đánh giá chuyên môn, mục tiêu phát triển đội tuyển và định hướng của ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Ở chiều ngược lại, Asian Cup 2027 vẫn là một giải đấu quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Việc giải đấu được lùi lịch giúp đội tuyển có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng cũng đòi hỏi VFF sớm xác định kế hoạch nhân sự để tránh những xáo trộn không cần thiết.

Tại thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức về việc HLV Kim Sang-sik sẽ chia tay hay tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau tháng 2/2027. Vì vậy, khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng hành cùng đội tuyển tại Asian Cup 2027 vẫn còn bỏ ngỏ. Câu trả lời có thể sẽ rõ ràng hơn sau Đại hội VFF khóa X và quá trình đàm phán giữa hai bên trong thời gian tới.