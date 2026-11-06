Quảng Trị: Đốc thúc tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng, Cửa Việt

Tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ chậm

Ngày 6/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký văn bản liên quan đến việc triển khai dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt.

Mố M1, bãi đúc dầm cầu phía bờ Nam (xã Cửa Tùng) và các trụ T1, T2, T3, T4 đang thi công.

Theo kế hoạch, dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt phải hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, đến nay khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 24,5%.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (chủ đầu tư) tập trung cao độ, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; khẩn trương xác định chính xác khối lượng còn lại của từng gói thầu, từng hạng mục.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết theo ngày, tuần, xác định rõ đường găng, sản lượng phải thực hiện, nhu cầu nhân lực, máy móc, thiết bị và kế hoạch giải ngân tương ứng; có giải pháp tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa nguồn lực để bù đắp tiến độ chậm; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng và pháp luật có liên quan.

Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm hoàn thành các mục tiêu về tiến độ và giải ngân theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 111-TB/TU ngày 27/9, của UBND tỉnh tại Văn bản số 4780/UBND-CTXD ngày 30/9 và Thông báo số 340/TB-VP ngày 3/9.

Các trụ T4, T5 và khu vực mố M2 phía bờ Nam (xã Bến Hải) đang thi công.

UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương bổ sung một số hạng mục theo đề xuất của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh. Đồng thời, yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh rà soát, lập tiến độ chi tiết và chỉ tổ chức triển khai các hạng mục bảo đảm tính khả thi, hoàn thành trong thời gian thực hiện dự án được phê duyệt (năm 2026).

Chỉ định nhà thầu phụ thực hiện một phần khối lượng của nhà thầu chính

Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện năm 2024 - 2026.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 5,76km, qua địa bàn các xã Cửa Tùng, Bến Hải và Nam Cửa Việt.

Trong đó, đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng dài khoảng 3,16km (phần tuyến dài khoảng 2,66km, phần cầu dài khoảng 0,5km), điểm đầu tuyến tại nút giao đường ven biển và tỉnh lộ 574, điểm cuối tuyến tại điểm đầu đoạn Cửa Tùng - Cửa Việt thuộc dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1 đang thi công.

Nhà thầu tranh thủ thời tiết thi công đoạn phía Nam cầu Cửa Tùng (xã Bến Hải) ngày 15/10.

Đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Việt dài khoảng 2,6km, điểm đầu tuyến kết nối giao thông với đường bê tông dọc bờ Nam sông Hiếu, điểm cuối tuyến tại nút giao đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và quốc lộ 49C.

Theo đại diện Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (chủ đầu tư), trong thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc khó khăn nên các địa phương bàn giao mặt bằng chậm, mặt bằng bàn giao "xôi đỗ", một số đoạn mặt bằng đã bàn giao nhưng không có đường tiếp cận hoặc đường nhỏ hẹp, tải trọng vận chuyển vật tư, thiết bị hạn chế; thời tiết những tháng cuối năm diễn biến bất lợi…

Bên cạnh đó, một số nhà thầu thi công cầm chừng, chưa bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị để triển khai thi công, chủ đầu tư đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu khắc phục, nhưng tiến độ thực hiện vẫn rất chậm.

Đến nay, về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng hơn 5,28/5,67km, đạt khoảng 93%. Đối với công tác thi công, giá trị thực hiện đến nay khoảng hơn 84/346,199 tỷ đồng, đạt khoảng 24,5%.

Mặt bằng đoạn tuyến qua xã Bến Hải ngày 15/10. Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh, hiện nay đoạn qua xã Bến Hải đã bàn giao mặt bằng 1,08/1,08km.

Trong đó, cầu Cửa Tùng hoàn thành đổ bê tông cọc khoan nhồi 51/74 cọc; hoàn thành đổ bê tông mố M1 và các trụ T1, T2, T3; đang thi công thân trụ T4 và bệ trụ T5; hoàn thành đúc 12/30 phiến dầm; đắp xong đường công vụ và mặt bằng phục vụ khoan cọc nhồi mố M2. Cầu Hà Tây mới hoàn thành đổ bê tông cọc bê tông cốt thép (40x40cm) được 6/48 cọc.

Đối với phần tuyến, đang thi công nền đường 2,6/4,6km; cống thoát nước ngang hoàn thành 5/23 cống...

Hiện, thời gian còn lại để hoàn thành dự án trong năm 2026 chưa đầy 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn. Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh cho biết, đã đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 10/11.

Bên cạnh đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh quyết liệt đôn đốc chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa máy móc, thiết bị nhân lực tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, kể cả thi công ngoài giờ và ngày nghỉ để bù lại khối lượng đã chậm trong thời gian qua.

Các công trình tại đoạn vướng mặt bằng cuối tuyến dự án - giao với quốc lộ 49C và tuyến đường Trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (xã Nam Cửa Việt) đã cơ bản tháo dỡ ngày 28/10.

Trường hợp nhà thầu vẫn thi công cầm chừng, không có sự chuyển biến rõ rệt và không đáp ứng yêu cầu tiến độ, chủ đầu tư sẽ căn cứ các điều khoản hợp đồng và các quy định, văn bản có liên quan để xem xét, xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu theo quy định.

Ngày 23/10, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (chủ đầu tư) cũng đã thống nhất và chỉ định nhà thầu phụ thực hiện một phần khối lượng và giá trị của hợp đồng số 65 ngày 18/6/2025 thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt.

Theo đó, các đơn vị đã thống nhất và chỉ định Công ty CP Xây dựng thương mại 989, là nhà thầu phụ của nhà thầu chính (Công ty CP Công trình 207) thi công nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác (trừ hạng mục mặt đường bê tông nhựa và hệ thống an toàn giao thông) đoạn từ Km 39+760 - Km 40+997 với giá trị 41 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam về tình hình triển khai dự án Tuyến đường bộ ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây - giai đoạn 1 và dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt. Đối với công tác thi công, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh chỉ đạo các nhà thầu tăng cường, huy động tối đa nhân lực (tăng cường nhà thầu phụ), phương tiện, máy móc thiết bị để tổ chức thi công tối thiểu 3 ca tại hiện trường. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giao ban tiến độ thường xuyên với các nhà thầu, tư vấn giám sát; yêu cầu báo cáo khối lượng thực hiện hằng ngày đối với các hạng mục trọng yếu. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, không chấp hành chỉ đạo của chủ đầu tư phải xử lý nghiêm theo hợp đồng và quy định pháp luật... Đối với cầu Cửa Tùng, khẩn trương triển khai thi công mố cầu phía bờ Nam trước ngày 13/10. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các trụ cầu chính, đặc biệt là các hạng mục trụ T4, T5 và các trụ liên quan đến công nghệ đúc hẫng; khẩn trương hoàn thành các khối đúc K0, lắp đặt và thử tải xe đúc, tạo điều kiện triển khai các đốt hẫng theo trình tự kỹ thuật. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đúc, lao lắp dầm các nhịp dẫn; rà soát năng lực tổ chức thi công, bổ sung thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công nhiều mũi để bù khối lượng chậm. Đối với cầu Hà Tây và phần tuyến, tập trung đẩy nhanh thi công cọc, mố, trụ cầu; hoàn thành nền đường, móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa tại các đoạn đủ điều kiện. Khẩn trương thi công các cống thoát nước ngang đường, bảo đảm tạo công địa liên tục cho thi công nền, mặt đường và các hạng mục tiếp theo.