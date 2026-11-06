Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn. Thực hiện: NGÔ BÌNH

Tham dự có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trân trọng chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi chứng kiến đồng chí ở tuổi 98 vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của người đảng viên lão thành, tích cực đóng góp cho địa phương, nhất là trong công tác giáo dục con cháu và thế hệ trẻ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận công lao, đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận quá trình hoạt động, công tác và cống hiến của cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn, mà còn là niềm vinh dự lớn đối với gia đình, chi bộ và đảng bộ nơi đồng chí sinh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ TPHCM, Đảng bộ phường An Nhơn và Chi bộ khu phố 31 tiếp tục quan tâm, chăm lo các đảng viên cao tuổi Đảng, những người đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy cần thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc những gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh và đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Đề cập sự phát triển của TPHCM, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có những cơ chế mới theo Luật Phát triển đô thị, nhằm tạo thêm động lực cho thành phố phát triển trong giai đoạn mới.

Xúc động đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TPHCM. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững lời thề của người đảng viên, phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp bằng khả năng của mình cho công tác xây dựng Đảng, giáo dục con cháu và thế hệ trẻ, góp phần củng cố sự đoàn kết, gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn và gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn sinh tháng 10-1928, quê quán xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp; kết nạp Đảng ngày 7-10-1948, chính thức ngày 7-5-1949. Đồng chí tham gia lực lượng Thanh niên Tiền phong từ tháng 8-1945, sau đó làm nhiệm vụ liên lạc tại Mặt trận Mỹ Tho trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Tháng 4-1947, đồng chí nhập ngũ, chiến đấu trong lực lượng vũ trang tại Mỹ Tho, từng đảm nhiệm các nhiệm vụ cán bộ trung đội, chính trị viên đại đội. Những năm tiếp theo, đồng chí công tác tại nhiều đơn vị quân đội, trong đó có Sư đoàn 330, Trung đoàn 919 Không quân và Đoàn 125 Hải quân (đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam). Từ tháng 1-1973 đến ngày 30-4-1975, đồng chí tham gia Ban Liên lạc quân sự bốn bên tại Trại Davis Sài Gòn, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh thi hành Hiệp định Paris. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục công tác và trải qua nhiều vị trí. Khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tích cực tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương, luôn giữ gìn phẩm chất và trách nhiệm của người đảng viên.