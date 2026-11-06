Sau 5 năm hoạt động, từ 15 thành viên ban đầu, Nhóm Nồi cháo tình thương đã duy trì việc nấu và trao tặng hơn 80.000 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân với tổng giá trị nguyên liệu trên 890 triệu đồng. Đặc biệt, nhóm phối hợp, hỗ trợ thành lập và đưa vào hoạt động 4 mô hình nồi cháo nhân ái tại Trung tâm Y tế Hà Quảng, Bệnh viện Bảo Lạc, Bệnh viện Hạ Lang và Bệnh viện Bảo Lâm.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh công bố, trao quyết định thành lập Câu lạc bộ nồi cháo nhân ái.

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ nồi cháo nhân ái nhằm kiện toàn tổ chức, tập hợp lực lượng tình nguyện viên, tăng cường kết nối các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Qua đó, duy trì và mở rộng các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện; góp phần lan tỏa phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, phát huy truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng.