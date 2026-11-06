Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lò Văn Cương dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum

Dự ngày hội có đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân các bản trên địa bàn.

Đại biểu dự ngày hội.

Bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum hiện có 250 hộ với 918 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Hà Nhì, những năm qua, nhân dân trong bản luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đến nay, bản có 5 hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi; năm 2026 có 235/250 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 94%, trong đó 20 hộ gia đình tiêu biểu được UBND xã tặng giấy khen. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, chuyển lớp, chuyển cấp đạt 100%. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Lãnh đạo UBND xã tặng giấy khen cho 20 gia đình tiêu biểu của bản.

Tại ngày hội, nhân dân bản Chang Chảo Pá cùng đại diện 11 bản trên địa bàn xã Hua Bum đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), Ngày hội Văn hoá quân dân. Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo; biểu dương các gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tại ngày hội diễn ra các hoạt động: thi đấu các môn thể thao dân tộc như: đẩy gậy, kéo co, trò chơi dân gian bịt mắt đánh trống, giao lưu văn nghệ.

Văn nghệ chào mừng ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lò Văn Cương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy biểu dương những kết quả bản Chang Chảo Pá đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Công tác Mặt trận bản tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa khu dân cư"; quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

... trao tặng quà của Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tặng nhân dân bản Chang Chảo Pá.