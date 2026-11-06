Xác minh vị trí nghi có nhiều mộ liệt sĩ ở di tích Cổng Trời Quảng Trị

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại khu vực Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Cổng Trời), bản Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin do ông Đinh Thắng (SN 1959, trú bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) cung cấp, khoảng năm 1989-1990, khi đang tham gia lực lượng dân quân xã, ông được địa phương điều động cùng một số dân quân tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cổng Trời. Theo ông Đinh Thắng, trước đó, khu vực này từng là nơi an táng 33 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 152 (Bộ Tư lệnh 500).

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang khảo sát thực địa tại khu vực nghi có nhiều mộ liệt sĩ ở di tích Cổng Trời. (Ảnh: Hoàng Cuối)

Từ thông tin nhân chứng cung cấp, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra các vị trí nghi có mộ liệt sĩ; đồng thời, gặp gỡ các nhân chứng, người cao tuổi và những người từng công tác tại địa phương qua các thời kỳ để tiếp tục thu thập, xác minh và đối chiếu thông tin.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, bước vào giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị tiếp tục thành lập các tổ công tác liên ngành, tổ nghiên cứu chuyên sâu.

Trọng tâm là rà soát nhân chứng, thu thập, phân tích, đối chiếu hồ sơ, tài liệu lịch sử, bản đồ và tọa độ các khu vực chiến trường liên quan, từng bước xác định chính xác địa điểm, phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, trong năm 2026 và quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tính đến ngày 22/10, toàn tỉnh tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tỉnh cũng rà soát, xác minh, chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ đối với 1.198 mộ liệt sĩ theo đúng hồ sơ quản lý.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 50 xã, phường. Đến nay, công tác lấy mẫu hoàn thành đối với 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và 96 hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Đối với việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua 4 đợt triển khai cao điểm, toàn tỉnh Quảng Trị thu nhận được 5.297 mẫu trên tổng số 5.442 trường hợp được đề xuất.