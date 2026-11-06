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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ nước ngoài trình Quốc thư

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước: Luxembourg, Benin, Mauritania, Guinea, Litva, Botswana, Maldives, Kyrgyzstan, Jordan, Estonia tới trình Quốc thư.

Báo VietnamPlus
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Botswana Lekoko Sylvester Kenosi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Botswana Lekoko Sylvester Kenosi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Botswana Lekoko Sylvester Kenosi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Botswana Lekoko Sylvester Kenosi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng các đại sứ chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng các đại sứ chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng các đại sứ chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng các đại sứ chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-cac-dai-su-nuoc-ngoai-trinh-quoc-thu-post1146680.vnp