Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Đại sứ nước ngoài trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Guinea Louncény Condé. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Abellahhi El Boukhary El Vilaly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Benin Franck E.W. Adjagba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Litva Renata Jasilionyté. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Đại công quốc Luxembourg Sam Schreiner. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Botswana Lekoko Sylvester Kenosi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Botswana Lekoko Sylvester Kenosi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Maldives Mariyam Midhfa Naeem. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Kyrgyzstan Anvar Anarbaev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Vương quốc Hashemite Jordan Sa’ed Khalid Moh’d Radaideh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Cộng hòa Estonia Veikko Kala. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng các đại sứ chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu cùng các đại sứ chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)