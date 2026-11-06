Tổng thống Trump cảnh báo có thể phải 'phá hủy phần còn lại' của Iran giữa nỗ lực hòa giải

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo The Times of Israel, sáng 6/11, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Phòng Bầu dục về thông tin cho rằng các nhà đàm phán Iran đang xem xét một đề xuất mới nhằm đạt được thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân, ông Trump khẳng định: "Họ sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không được chúng tôi chấp thuận... Họ đang xem xét điều gì cũng không quan trọng. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Giờ đây, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định (về Iran). Liệu chúng tôi có muốn tiến xa hơn... và chính thức bảo đảm điều đó... để chuyện này không bao giờ tái diễn hay không. Tôi muốn tránh phá hủy phần còn lại của đất nước này nếu có thể, nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm như vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi".

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Qatar và Pakistan tiếp tục các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran, song các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Về phía Iran, quân đội nước này cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức và trên phạm vi rộng hơn nếu Mỹ tiếp tục tấn công, đồng thời tuyên bố xung đột có thể vượt ra ngoài Tây Á.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 3/11 dẫn lời người phát ngôn quân đội nước này, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cảnh báo rằng bất kỳ hành động tấn công mới nào nhằm vào nước này cũng sẽ vấp phải đòn đáp trả "trên phạm vi rộng hơn, mạnh mẽ hơn và khiến đối phương phải hối hận".

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 của hải quân Mỹ ở Manama, Bahrain ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Ông Akraminia tuyên bố mọi hành động tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ bị đáp trả ngay lập tức bằng những đòn giáng trả mạnh mẽ, trên phạm vi rộng hơn trước đây. Ông nhấn mạnh rằng nếu một cuộc chiến mới bùng phát, phạm vi địa lý của cuộc xung đột sẽ không còn giới hạn ở khu vực Tây Á.

Chuẩn tướng Akraminia nhấn mạnh, theo chỉ thị của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran đang cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu, bao gồm nhiều loại tài sản hữu hình và vô hình của đối phương Mỹ và Israel.

Người phát ngôn quân đội Iran lưu ý rằng nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự mới nào, các cơ sở quân sự, trang thiết bị, lực lượng và lợi ích của Mỹ tại bất kỳ địa điểm nào nằm trong tầm tấn công đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.

Chuẩn tướng Akraminia cho biết đối phương đã tìm cách thiết lập một mặt trận trên bộ dọc biên giới phía Tây Iran bằng cách trang bị vũ khí cho các nhóm chống cách mạng và ly khai hoạt động tại khu vực Kurdistan của Iraq.

Ông khẳng định: "Việc triển khai các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và tiến hành các chiến dịch tấn công phủ đầu nhằm vào vị trí của những nhóm ly khai này đã ngăn chặn được các mục tiêu thâm độc và nham hiểm của chúng".

Trước đó, ông Akraminia cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào Iran đều sẽ vấp phải phản ứng đáp trả ngay lập tức, quyết liệt và trên quy mô lớn hơn trước đây.