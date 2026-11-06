Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai (7/11): Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; các khu vực khác mưa vài nơi

Dự báo thời tiết Hà Nội đêm 6/11 và sáng 7/11, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa vài nơi.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (7/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Tin gió mùa Đông Bắc

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Hiện nay (6/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 29-32 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội: Tối và đêm 8/11 có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11 trời chuyển rét.

Trên biển:

Từ tối và đêm 8/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4-6m; biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin cảnh báo mưa lớn khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

- Cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk

Từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể như sau:

- Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

- Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

- Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ

Hiện nay (ngày 6/11), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo: Chiều tối và đêm 6/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).