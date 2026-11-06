Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Dự buổi làm việc, về phía Quân khu 5 có các đồng chí: Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu. Về phía TP Đà Nẵng có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe báo cáo, trao đổi về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Nội dung thảo luận tập trung vào xây dựng thế trận khu vực phòng thủ thành phố; phòng thủ dân sự; quản lý, sử dụng đất quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; tuyển quân, tuyển sinh quân sự; huấn luyện, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Công tác Đảng, công tác chính trị, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính và đối ngoại quốc phòng cũng được hai bên trao đổi, làm rõ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu phân tích kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Một trong những nội dung được hai bên thống nhất là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp gắn với đưa chính quy về cơ sở. Trong đó, chuẩn bị thành lập đảng bộ quân sự cấp xã theo đúng quy định, hướng dẫn; quan tâm bố trí ngân sách đầu tư xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã, trường bắn, thao trường huấn luyện, bảo đảm điều kiện để lực lượng quân sự cơ sở hoạt động nền nếp, hiệu quả. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2029.

Thiếu tướng Lương Đình Chung phát biểu tại buổi làm việc.

Hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Chú trọng phối hợp quản lý thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác; đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 báo cáo nội dung trao đổi với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026 và những năm tiếp theo, hai bên thống nhất phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.