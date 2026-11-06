Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bàu Vàng, xã Tân Quan

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đề cao trách nhiệm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đồng Nai Nguyễn Minh Hợi trao lẵng hoa và quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cho khu dân cư ấp Bàu Vàng, xã Tân Quan. Ảnh: Thanh Mảng

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Quan trao hoa và quà cho ấp Bàu Vàng. Ảnh: Thanh Mảng

Ấp Bàu Vàng, xã Tân Quan có hơn 600 hộ dân với hơn 2.800 nhân khẩu. Với sự nỗ lực chung, những năm qua, khu dân cư ấp Bàu Vàng đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, nghĩa tình.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đồng Nai Nguyễn Minh Hợi và lãnh đạo xã Tân Quan trao chứng nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu cho các gia đình ở ấp Bàu Vàng, xã Tân Quan. Ảnh: Thanh Mảng

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà cán bộ và nhân dân khu dân cư ấp Bàu Vàng đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong thời đại công nghệ số và từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng chí Nguyễn Minh Hợi cũng mong muốn bà con trong ấp nỗ lực hơn nữa trong phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hơn nữa chất lượng sống, thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua.

Tại ngày hội, các gia đình văn hóa tiêu biểu của ấp Bàu Vàng, xã Tân Quan đã được tuyên dương. Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã tặng quà cho các gia đình của khu dân cư ấp Bàu Vàng.

*Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố, chiều nay 6-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Minh Hợi đã đến thăm Công ty Cổ phần Thực phẩm MitVeGan ở ấp Bàu Vàng; dự lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo ở ấp Bàu Vàng, xã Tân Quan.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đồng Nai Nguyễn Minh Hợi và lãnh đạo xã Tân Quan trao bảng biểu trưng xây nhà đại đoàn kết cho hộ chị Nguyễn Thị Mỹ Hảo ở ấp Bàu Vàng, xã Tân Quan. Ảnh: Thanh Mảng