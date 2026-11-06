BS Nguyễn Trung Cấp được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

BS CKII Nguyễn Trung Cấp, tân Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: LÊ THANH

Ngày 6-11, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc bệnh viện.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, BS CKII Nguyễn Trung Cấp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 1-12-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đề nghị tân Giám đốc và tập thể bệnh viện tiếp tục củng cố vị thế bệnh viện chuyên khoa đầu ngành. Bệnh viện cần làm chủ các kỹ thuật cao trong chẩn đoán, hồi sức và điều trị bệnh truyền nhiễm nặng. Đồng thời, chủ động ứng phó với dịch bệnh mới nổi, tái nổi và các tình huống y tế khẩn cấp.

Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đổi mới quản trị và chuyển đổi số. Đặc biệt, bệnh viện cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Lãnh đạo Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: LÊ THANH

Nhận nhiệm vụ, BS Nguyễn Trung Cấp khẳng định sẽ cùng tập thể bệnh viện giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Cùng ngày, Bộ Y tế bổ nhiệm BS CKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.