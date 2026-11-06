Đổi mới căn bản công tác truyền thông chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc làm việc với đại diện các cơ quan báo chí về triển khai xây dựng Kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm năm 2027. (Ảnh: NGUYỄN ĐIỆP)

Chiều 6/11, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc làm việc về triển khai xây dựng Kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm năm 2027. Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là đổi mới căn bản phương thức truyền thông chính sách, bảo đảm thông tin chủ động, kịp thời, xuyên suốt quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, lấy người dân làm trung tâm.

Việc xây dựng Kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm năm 2027 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới căn bản công tác truyền thông chính sách.

Nghị quyết số 25-NQ/TW đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường nền tảng chính trị, tinh thần, củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội và sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ hằng năm ban hành kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm, xác định rõ danh mục chủ trương, chính sách cần truyền thông, thông điệp chủ đạo, cơ quan chủ trì, nhóm đối tượng và chỉ số đo lường kết quả.

Đặc biệt, Nghị quyết xác định truyền thông chính sách phải đi trước một bước, từ sớm, từ xa, xuyên suốt quá trình hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách; đồng thời, phân định rõ vai trò, trách nhiệm của các lực lượng tham gia, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện trong sản xuất và lan tỏa thông tin chính thống.

Ngày 1/10/2026, tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản truyền thông chính sách; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm năm 2027, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Thực hiện chỉ đạo này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch; đồng thời, có công văn gửi Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị phối hợp cung cấp danh mục các nghị quyết, luật, dự án luật, văn bản pháp luật và chính sách lớn, quan trọng dự kiến xây dựng, xem xét, cho ý kiến, ban hành và triển khai thực hiện trong năm 2027.

Các cơ quan cũng được đề nghị góp ý, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai.

Đồng chí Phan Huy Thắng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Báo Nhân Dân phát biểu đóng góp ý kiến cho Kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm năm 2027.

Mục đích của Kế hoạch là xây dựng chiến lược truyền thông chính sách trọng tâm, bài bản, chuyên nghiệp, thống nhất cho cả năm 2027; bảo đảm tính chủ động, kịp thời, rõ ràng, trung thực trong thông tin, giải thích các dự án luật, chính sách lớn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Điểm đáng chú ý là truyền thông phải gắn với toàn bộ quá trình chính sách, từ đề xuất, soạn thảo, lấy ý kiến, xem xét đến ban hành và tổ chức thực hiện. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và tác động thực tiễn của chính sách.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cơ bản thống nhất với mục đích, yêu cầu, phạm vi và những nội dung chủ yếu của dự thảo Kế hoạch; đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng có tính bao quát, lâu dài, lấy năm 2027 làm trọng tâm nhưng có thể cập nhật, bổ sung trong những năm tiếp theo.

Đồng chí nhấn mạnh, việc xác định chính sách trọng điểm để truyền thông không chỉ căn cứ vào số lượng nội dung được sửa đổi, bổ sung trong một dự án luật, mà quan trọng hơn là mức độ tác động của chính sách đối với đời sống xã hội và những vấn đề dư luận quan tâm.

Theo đồng chí, cơ quan xây dựng chính sách phải là đơn vị hiểu rõ nhất những tác động có thể phát sinh, từ đó chủ động đánh giá, dự báo và phối hợp các cơ quan báo chí để truyền thông ngay từ đầu, không để đến khi dư luận xuất hiện những ý kiến khác nhau mới tiến hành giải thích.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí cũng lưu ý, công tác truyền thông chính sách cần đổi mới cả nội dung và hình thức, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, cần nghiên cứu các sản phẩm ngắn gọn, dễ tiếp cận, có thể kết hợp yếu tố giáo dục và giải trí để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin.

Về định hướng hoàn thiện dự thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chiến cơ bản thống nhất với mục đích, yêu cầu, phạm vi và các nội dung chủ yếu, đồng thời nhấn mạnh truyền thông chính sách phải gắn với toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá tác động.

Cùng với đó, cần phân định rõ trách nhiệm của cơ quan xây dựng, ban hành và thực thi chính sách trong việc bảo đảm tính chính xác của nội dung và chủ trì truyền thông. Các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ đầu mối cung cấp thông tin, người phát ngôn phù hợp với từng lĩnh vực, từng chính sách, bảo đảm tính chuyên sâu, tránh tình trạng giải thích chung chung, thiếu hiệu quả.

Một yêu cầu xuyên suốt được đồng chí Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh là lấy người dân làm trung tâm trong công tác truyền thông chính sách; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, sự đồng hành của báo chí và sự tham gia của nhân dân.

“Thông tin chính sách phải kịp thời, chính xác, minh bạch, dễ hiểu và dễ thực hiện. Người dân đọc phải hiểu ngay, từ đó mới có thể thực hiện được”, đồng chí nhấn mạnh.

Việc triển khai Kế hoạch phải đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và kết quả thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chiến đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ, tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch; sau đó gửi các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền.