Lan Phương đối mặt áp lực lớn

Lan Phương đang có những bước tiến đáng chú ý trên màn ảnh rộng sau nhiều năm được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình. Năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong Tử chiến trên không, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 252 tỷ đồng. Đến năm 2026, chị tiếp tục xuất hiện trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, bộ phim đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Hai tác phẩm có màu sắc khác biệt, góp phần tạo thêm dấu ấn cho hành trình điện ảnh của Lan Phương.

Trong Tử chiến trên không, Lan Phương đảm nhận vai Hòa, góp mặt trong câu chuyện hành động căng thẳng xoay quanh tình huống khủng hoảng trên máy bay. Với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, nữ diễn viên hóa thân thành Sáy, nhân vật mang màu sắc tâm linh và bi kịch, đòi hỏi cách thể hiện khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Lan Phương đối diện thử thách mới sau hai phim điện ảnh trăm tỷ. Ảnh: FBNV

Dù thành tích phòng vé trước hết thuộc về nỗ lực chung của ê-kíp, việc liên tiếp góp mặt trong hai bộ phim đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng vẫn tạo thêm cơ hội để Lan Phương tiếp cận đông đảo khán giả. Đây cũng là dịp để chị chứng minh khả năng thích nghi với những dự án có thể loại và cách xây dựng nhân vật khác nhau.

Tuy nhiên, thành công của các tác phẩm trước không đồng nghĩa vai diễn tiếp theo sẽ dễ dàng tạo được hiệu ứng tương tự. Với Huyết thống, Lan Phương tiếp tục lựa chọn dòng phim kinh dị nhưng chuyển sang một hình tượng gần gũi với đời sống hơn. Chị đảm nhận vai Thương, vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai, đồng thời là mẹ của bé Ân. Cuộc sống gia đình tưởng chừng bình thường dần đảo lộn khi con gái xuất hiện những biểu hiện bất thường liên quan đến thế lực bí ẩn.

Điểm đáng chú ý của nhân vật Thương nằm ở nỗi bất lực của người mẹ khi chứng kiến con mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu Sáy trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng gắn với những bí mật và bi kịch mang màu sắc dân gian, Thương lại phải đối diện với nỗi sợ ngay trong mái ấm của mình. Sự khác biệt này đặt ra yêu cầu để Lan Phương thể hiện những trạng thái cảm xúc phức tạp, từ hoang mang, đau đớn đến khát vọng bảo vệ con.

Lan Phương thử sức với hình tượng mới trong phim kinh dị Huyết thống.

Trước đó, Lan Phương từng ghi dấu ấn với nhiều dạng vai trên màn ảnh rộng, từ thím Ánh trong Bố già, nhân vật trong Tháng năm rực rỡ đến những vai diễn mang màu sắc ly kỳ trong loạt phim Scandal. Trên truyền hình, chị được chú ý qua Cả một đời ân oán và Thương ngày nắng về. Sự đa dạng này cho thấy nữ diễn viên không chỉ gắn với những nhân vật đời thường mà còn có cơ hội thử sức với các vai diễn nặng tâm lý.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống cá nhân cũng là một phần trong hành trình trưởng thành của Lan Phương. Những biến động riêng tư không khiến chị rời xa nghệ thuật. Nữ diễn viên vẫn tiếp tục tìm kiếm những vai diễn mới và duy trì hoạt động nghề nghiệp. Điều đáng quan tâm hơn cả là cách chị phát huy năng lực diễn xuất để tạo nên những nhân vật có chiều sâu, thay vì chỉ dựa vào sự quen thuộc với khán giả.

Lan Phương đảm nhận vai Sáy trong phim kinh dị Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Với Huyết thống, Lan Phương đứng trước thử thách mới sau hai tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Kỳ vọng dành cho nữ diễn viên đã tăng lên, nhưng cơ hội khẳng định bản thân vẫn nằm ở chất lượng vai diễn. Nếu tạo được dấu ấn bằng chiều sâu tâm lý và sự khác biệt trong cách hóa thân, Lan Phương có thể tiếp tục mở rộng vị trí của mình ở màn ảnh rộng, thay vì chỉ được nhớ đến như một gương mặt quen thuộc của phim truyền hình.