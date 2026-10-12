Chú rể mời cộng đồng mạng ăn cưới miễn phí, hơn 100 người vượt đường xa đến dự

Đới Bưu, 26 tuổi, sống tại huyện Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, không ngờ video mời cộng đồng mạng đến dự đám cưới miễn phí của mình lại thu hút sự chú ý lớn đến vậy.

Ngày 19/9, anh đăng video ngắn, vui vẻ gửi lời mời đến mọi người: “Không cần tiền mừng, chỉ cần mọi người đến là được”.

Ban đầu, Đới Bưu nghĩ chỉ khoảng hơn chục người hưởng ứng. Tuy nhiên, video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt thích ngay trong ngày đầu tiên. Nhiều người đề nghị anh lập nhóm trò chuyện để đăng ký tham dự. Chỉ sau 1 đêm, gần 2.000 người đã tham gia nhóm trên nền tảng Douyin, trang QQ đưa tin.

Nhiều người ở xa tuy không quen biết chú rể nhưng rất nhiệt tình hưởng ứng lời mời đám cưới trên mạng. Ảnh: QQ

Trước sự hưởng ứng ngoài dự kiến, gia đình Đới Bưu vừa bất ngờ, vừa lo lắng về khả năng tiếp đón. Cuối cùng, anh quyết định tổ chức bốc thăm để lựa chọn khách mời, với khoảng 10 bàn tiệc có người xác nhận tham dự.

Ngày 6/10, đám cưới truyền thống của Đới Bưu và cô dâu Lôi Tư Di, cùng 26 tuổi, diễn ra tại quê nhà. Hơn 100 người dùng mạng đã vượt đường xa đến chung vui với đôi vợ chồng trẻ, biến lời mời ngẫu hứng thành cuộc hội ngộ đặc biệt.

Theo trang Jimu News, có người từ Quảng Tây phải di chuyển qua nhiều chặng đường mới đến được địa điểm tổ chức. Một vị khách ở Thượng Hải vốn dự định tự lái xe đến Vân Nam đã thay đổi lộ trình sau khi xem video, dành riêng chuyến đi để đến Vũ Hán dự cưới.

Anh Vạn Dịch Phàm, đến từ thành phố Tương Dương, cũng quyết định lên đường ngay sau khi xem lời mời. Với anh, chuyến đi càng có ý nghĩa khi ngày hôm sau chính là sinh nhật tuổi 18.

Nam thanh niên muốn trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc đôi uyên ương bước vào cuộc sống hôn nhân, đồng thời lưu giữ một kỷ niệm đặc biệt khi bước sang tuổi trưởng thành.

Số khách thực tế đông hơn dự kiến khiến gia đình Đới Bưu phải kê thêm 2 bàn so với kế hoạch ban đầu. Khoảng đất trống trước nhà được tận dụng làm nơi tổ chức tiệc. Ghế ngồi không đủ, gia đình phải sang nhà hàng xóm mượn; một số bàn còn được bố trí trước cửa nhà bên cạnh.

Thực đơn gồm 22 món, trong đó có các đặc sản địa phương như bánh thịt, thịt viên, bào ngư, cua và nhiều món khác. Để bảo đảm an toàn cho những vị khách phải lái xe đường dài, gia đình không bố trí đồ uống có cồn tại các bàn dành cho "khách trên mạng".

Dù chú rể đã nói rõ khách không cần mang tiền mừng, nhiều người vẫn gửi lì xì, phần lớn khoảng 100-200 nhân dân tệ (380.000 - 770.000 đồng). Một số vị khách còn chuẩn bị lược, mỹ phẩm và lá cờ có chữ ký chung của nhiều người để tặng đôi vợ chồng trẻ.

Rất nhiều người đến chung vui cùng cặp đôi. Ảnh: QQ

"Thực ra, có mừng tiền hay không, không quan trọng. Điều khiến tôi cảm động là sự ấm áp mà mọi người mang đến", Đới Bưu chia sẻ.

Sự nổi tiếng bất ngờ cũng khiến Đới Bưu đối mặt với những ý kiến trái chiều, trong đó có nghi ngờ anh tổ chức sự kiện để đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, chàng trai khẳng định không làm vậy để thu hút sự chú ý.

Sau đám cưới, anh dự định tổ chức thêm các hoạt động gặp gỡ như đi bộ đường dài hoặc tham gia chương trình thiện nguyện, tạo cơ hội để những người quen nhau qua sự kiện tiếp tục kết nối.

Đới Bưu cũng mong sự việc giúp nhiều người biết đến quê hương Hoàng Pha, nơi không chỉ có cảnh đẹp mà còn có nhiều món ăn ngon.

“Rất mệt, nhưng điều đọng lại nhiều hơn cả là sự xúc động”, anh nói.