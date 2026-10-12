Nhan sắc hiện tại của Trịnh Sảng gây sốc

Trịnh Sảng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi những hình ảnh mới nhất của cô được lan truyền rộng rãi. Xuất hiện với trang phục giản dị, gương mặt có phần đầy đặn và biểu cảm khác với thời đóng phim, nữ diễn viên sinh năm 1991 khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Sự thay đổi về ngoại hình càng gây chú ý khi cô từng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ, gắn liền với hình tượng trong trẻo, trẻ trung qua nhiều bộ phim thanh xuân đình đám.

Trong đoạn video được chia sẻ vào đầu tháng 10, Trịnh Sảng đội mũ lưỡi trai, để tóc đen dài và mặc áo tối màu. Gương mặt cô trông tròn hơn so với hình ảnh quen thuộc trước đây, đặc biệt ở vùng má và quanh mắt. Những thay đổi này khiến một bộ phận cư dân mạng nhận xét khó nhận ra nữ chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tuy nhiên, ánh sáng, góc quay và chất lượng video cũng có thể ảnh hưởng đến diện mạo của người xuất hiện trước ống kính.

Diện mạo mới của Trịnh Sảng trong đoạn video lan truyền đầu tháng 10 khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Trịnh Sảng xuất hiện trong trang phục đời thường, khác với hình tượng được chăm chút khi còn hoạt động nghệ thuật.

Ở một số hình ảnh khác được chia sẻ trên mạng xã hội, Trịnh Sảng xuất hiện khi dùng bữa tại nhà hàng, đội mũ và mặc áo phông rộng. Nữ diễn viên vẫn để tóc dài, trang điểm nhẹ và có biểu cảm khá thoải mái. Khác với những lần xuất hiện được chăm chút kỹ lưỡng trên thảm đỏ trước đây, cô hiện chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, không có ê kíp trang điểm hay tạo hình chuyên nghiệp đi cùng.

Diện mạo mới cũng làm dấy lên những đồn đoán liên quan đến việc nữ diễn viên can thiệp thẩm mỹ. Một số thông tin trên mạng cho rằng cô từng điều trị sẹo hoặc sử dụng các phương pháp làm đẹp để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên, chưa có thông tin đáng tin cậy xác nhận nguyên nhân những thay đổi trên gương mặt Trịnh Sảng, vì vậy không thể kết luận cô đã trải qua thủ thuật thẩm mỹ nào từ những đoạn video ngắn.

Trước khi vướng vào những bê bối đời tư, Trịnh Sảng từng là gương mặt được săn đón hàng đầu của giới giải trí Trung Quốc. Cô nổi tiếng từ Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn qua Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hạ Chí Chưa Tới và đặc biệt là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Sở hữu vẻ ngoài thanh tú cùng hình tượng nữ chính ngọt ngào, Trịnh Sảng từng được khán giả ưu ái gọi là nữ thần thanh xuân.

Trịnh Sảng từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được yêu mến qua nhiều bộ phim thanh xuân.

Tuy nhiên, sự nghiệp đang ở đỉnh cao của cô bất ngờ sụp đổ vào năm 2021 sau những tranh cãi liên quan đến việc mang thai hộ, trách nhiệm nuôi dưỡng con và sai phạm thuế. Nữ diễn viên bị xử phạt gần 299 triệu nhân dân tệ liên quan đến các vi phạm thuế, đồng thời mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo và cơ hội đóng phim. Nhiều tác phẩm có sự tham gia của Trịnh Sảng bị ảnh hưởng, khiến cô gần như biến mất khỏi ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc.

Đáng chú ý, tháng 9/2026, bộ phim từng làm nên tên tuổi Trịnh Sảng là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bất ngờ được phát hành trở lại dưới tên Nhất Tiếu Khuynh Thành. Tuy nhiên, gương mặt của cô trong vai Bối Vy Vy đã được thay thế bằng diễn viên Vương Chu Duyệt thông qua công nghệ AI. Sự thay đổi gây tranh cãi khi nhiều khán giả nhận xét biểu cảm nhân vật thiếu tự nhiên, không còn tạo được cảm giác quen thuộc như phiên bản năm 2016 đóng cùng Dương Dương.

Trịnh Sảng bị thay mặt trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Sau khi rời làng giải trí, Trịnh Sảng sinh sống tại Mỹ và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Trong những chia sẻ gần đây trên mạng xã hội, cô nhắc lại giai đoạn khó khăn sau biến cố năm 2021, thừa nhận từng chịu áp lực lớn và mất nhiều thời gian để ổn định tinh thần. Vào dịp sinh nhật tuổi 35 hồi tháng 8, nữ diễn viên cho biết không có kế hoạch tổ chức cầu kỳ, chỉ muốn dành thời gian bên gia đình.

Bên cạnh những đoạn video trò chuyện với người hâm mộ, Trịnh Sảng cũng bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về sinh hoạt thường ngày. Dù không còn xuất hiện trong các dự án phim ảnh mới, cô vẫn nhận được sự quan tâm của một bộ phận khán giả từng yêu thích những vai diễn trước đây. Những thông tin về tình hình tài chính và khả năng trở lại hoạt động nghệ thuật của cô vẫn chủ yếu xuất phát từ các nguồn tin trên mạng, chưa có xác nhận đầy đủ.

Ở tuổi 35, Trịnh Sảng vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng dù đã vắng bóng trên màn ảnh nhiều năm.

Ở tuổi 35, Trịnh Sảng đã có cuộc sống rất khác so với thời kỳ được các nhà sản xuất và thương hiệu săn đón. Những hình ảnh mới khiến cô tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận, nhưng cũng cho thấy mức độ quan tâm của công chúng dành cho nữ diễn viên sau nhiều năm vắng bóng. Hiện Trịnh Sảng chưa công bố dự án phim mới hay kế hoạch chính thức trở lại ngành giải trí.