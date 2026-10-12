[GALLERY] Cặp đôi TikToker đình đám Meichan - Hà Còi chuẩn bị kết hôn

Meichan khoe chiếc nhẫn trên tay khi chụp ảnh cùng Hà Còi trong buồng lái, nhanh chóng khiến thông tin cả hai chuẩn bị kết hôn nhận được sự chú ý. IG: Hacoi1711

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Meichan diện trang phục phi công, đội khăn voan và đứng cạnh Hà Còi bên máy bay. Chiếc nhẫn trên tay cô càng khiến loạt ảnh mang rõ không khí của một màn báo tin vui.

Hà Còi tên thật Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001. Anh được nhiều người biết đến qua các video chia sẻ về công việc phi công, cuộc sống thường ngày và những trải nghiệm trong buồng lái

Meichan tên thật Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000, là nhà sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ theo dõi. Cô từng học tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc và xây dựng nội dung xoay quanh học tập, công việc cùng cuộc sống cá nhân.

Trước khi trở thành một cặp, Meichan - Hà Còi từng là bạn thân, có thời gian dài đồng hành và chia sẻ nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống.

Meichan và Hà Còi còn đồng hành trong nhiều chuyến đi. Các khoảnh khắc chung cho thấy cả hai thoải mái và gần gũi khi ở cạnh nhau.

Những bức ảnh mang màu sắc riêng tư, gần gũi dần hé lộ thêm hành trình tình cảm của Meichan và Hà Còi trước khi cả hai chuẩn bị về chung một nhà.

Từ những lần xuất hiện kín đáo đến việc cùng nhau chia sẻ dấu mốc mới, chuyện tình của Meichan và Hà Còi nay chuẩn bị bước sang một chặng khác khi cả hai hướng tới cuộc sống hôn nhân.