Nữ diễn viên phim 18+ tiếp tục thách thức dư luận

Cách đây không lâu, Sydney Sweeney - nữ diễn viên gây sốc với các cảnh 18+ trong series Euphoria mùa 3 hứng chỉ trích dữ dội từ nhiều VĐV nữ sau khi xuất hiện gần như khỏa thân trong quảng cáo cho một nền tảng dự đoán thể thao, khiến cô mất đi một lượng lớn người hâm mộ. Bất chấp làn sóng tẩy chay, nữ diễn viên 29 tuổi khỏa thân tiếp trong đoạn quảng cáo mới của nền tảng trên.

Sydney Sweeney nổi tiếng với phong cách sexy.

“Có những người đàn ông trưởng thành đang lập cả bảng tính để đặt cược xem tôi đang mặc đồ lót màu gì. Ý tôi là, cũng hãnh diện đấy chứ”, nữ diễn viên 29 tuổi chia sẻ trong một video trên Instagram ngày 11/10.

Trong đoạn clip, Sweeney bước đi quanh phòng khi chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng và để ngực trần, trong khi tạo kiểu cho mái tóc xõa gợn sóng nhẹ nhàng. Video kết thúc với hình ảnh Sweeney cầm hai quả bóng bầu dục ép sát vào khuôn ngực trần.

Quảng cáo khỏa thân đầu tiên của Sydney Sweeney tung ra hồi tháng 9 bị phản ứng dữ dội. Giữa làn sóng phản đối gay gắt, người từng đóng chung phim Euphoria với cô là minh tinh Sharon Stone đã lên tiếng: "Tôi nghĩ việc chịu trách nhiệm về hành động của mình là ở cô ấy. Trách nhiệm của tôi là cổ vũ cho những người phụ nữ đã vượt qua khó khăn để trở thành những nhà vô địch trong thể thao nữ", Sharon Stone chia sẻ với tờ PEOPLE.

Qua nhiều năm, Sydney Sweeney luôn bảo vệ quan điểm yêu thương cơ thể mình bất chấp những lời miệt thị. "Tôi có thấy những lời đó nhưng tôi không cho phép bản thân phản ứng lại. Không biết giải thích thế nào vì tôi cũng đang cố hiểu nó. Mọi người cảm thấy có kết nối và tự do bàn tán theo bất kỳ cách nào vì họ tin rằng tôi đã bán cuộc sống riêng tư của mình. Đó là một mối quan hệ kỳ lạ mà mọi người dành cho tôi mà tôi không thể kiểm soát hay có quyền lên tiếng", Sydney Sweeney chia sẻ với Variety vào tháng 3/2024.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, nổi tiếng với phong cách thời trang táo bạo. Cô không ngại khỏa thân hay phơi bày cơ thể trong nhiều quảng cáo gây sốc hay các phim 18+ như Euphoria hay Cô hầu gái.

Sydney Sweeney gợi cảm dự sự kiện:

Ảnh, video: IGNV