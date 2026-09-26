Lamborghini - 10 mẫu xe đắt nhất thế giới

Khi Ferruccio Lamborghini thành lập công ty sản xuất ô tô của mình vào năm 1963, khát vọng không ngừng cải tiến và đổi mới đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra những mẫu xe trở thành biểu tượng như Miura và sau này là Countach.

Những mẫu Lamborghini đắt nhất thế giới luôn khiến giới mê xe choáng ngợp không chỉ vì mức giá "trên trời" mà còn bởi thiết kế táo bạo, số lượng giới hạn và hiệu suất đỉnh cao. Từ Lamborghini Veneno, Sian FKP 37 đến Egoista độc bản, mỗi siêu phẩm đều đại diện cho tham vọng chinh phục tốc độ cùng sự xa xỉ bậc nhất và tất cả đều được bảo chứng bởi “thương hiệu Lamborghini”.

Đối với nhiều người mua, ngay cả chiếc Lamborghini rẻ nhất trong danh sách này cũng quá đắt đỏ, nhưng thật thú vị khi thấy giá cả của một số mẫu xe nổi tiếng nhất từng mang biểu tượng “Bò tót hung hãn” có thể lên tới mức đáng kinh ngạc. Dưới đây là 10 mẫu Lamborghini đắt nhất mọi thời đại đã được bán ra, đấu giá hay đặt mua riêng của các “siêu VIP” từng khiến giới sưu tầm săn đón.

Sesto Elemento là mẫu siêu xe thể thao phiên bản giới hạn siêu hiếm được sản xuất bởi Automobili Lamborghini. Ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ô tô Paris 2010, cái tên "Sesto Elemento" trong tiếng Italia có nghĩa là "Nguyên tố thứ sáu" - ám chỉ số hiệu nguyên tử của Carbon, vật liệu chính tạo nên siêu phẩm này.

Lamborghini đã chế tạo mẫu xe này bằng kỹ thuật sợi carbon rèn RTM-Lambo do Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Composite Tiên tiến phát triển. Không chỉ thân xe và các bộ phận khác được làm bằng sợi carbon, mà nội thất cũng thiếu hầu hết các tiện nghi thường thấy trên xe đường phố để tiết kiệm trọng lượng. Thậm chí mẫu xe còn không có ghế ngồi, người lái ngồi trên lớp đệm được gắn trực tiếp vào thân xe.

Sesto Elemento sở hữu động cơ V10 kết hợp với hộp số bán tự động 6 cấp E Gear sản sinh công suất 562 mã lực ở 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 539 lb-ft ở 6.500 vòng/phút. Tỷ lệ trọng lượng trên công suất đặc biệt chỉ 1,75 kg/CV mang lại hiệu suất vượt trội, giúp siêu xe tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong 2,6 giây và đạt tốc độ tối đa trên 320km/h.

Lamborghini đã sản xuất và bán ra 20 chiếc Sesto Elemento - chỉ dành cho đường đua - với giá 2,06 triệu USD mỗi chiếc, nhưng vào năm 2022, một mẫu xe đã được rao bán với giá 2,7 triệu USD (hơn 70 tỷ đồng).

Aventador J là một trong những siêu xe độc bản (one-off) hiếm nhất và đắt nhất trong lịch sử của thương hiệu siêu xe Lamborghini. Được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Geneva Motor Show 2012, mẫu xe này chỉ được sản xuất đúng 1 chiếc duy nhất trên toàn thế giới và đã được bán ngay cho một đại gia bí ẩn với mức giá khởi điểm khoảng 2,8 triệu USD (gần 73 tỷ đồng) vào thời điểm đó.

Aventador J được phép lưu thông trên đường phố nhưng nhiều đặc điểm của nó lại gợi nhớ đến một chiếc xe đua. Mẫu xe không có kính chắn gió, cửa sổ hay cửa ra vào và hệ thống điều hòa không khí cũng như hệ thống định vị đều bị lược bỏ để giảm trọng lượng.

Đây là mẫu xe đầu tiên áp dụng công nghệ dệt sợi carbon linh hoạt của Lamborghini cho các chi tiết nội thất, giúp giảm tối đa trọng lượng xe. Tên gọi "J" (đọc là Jota) được lấy cảm hứng từ luật khắt khe "Appendix J" của dòng đua FIA, đồng thời tri ân mẫu xe huyền thoại Miura Jota năm 1970.

Lamborghini Aventador J được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5 lít, sản sinh công suất 691 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 509 lb-ft tại 5.500 vòng/phút. Siêu xe độc ​​nhất vô nhị này tăng tốc từ 0 - 100km/h trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa khoảng 296km/h.

Centenario Roadster là phiên bản mui trần siêu hiếm thuộc dòng sản phẩm sản xuất giới hạn (Few-Off) của Lamborghini. Mẫu siêu xe này ra mắt lần đầu tại sự kiện Pebble Beach Concours d'Elegance năm 2016 nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà sáng lập Ferruccio Lamborghini.

Chỉ có đúng 20 chiếc Roadster được sản xuất trên toàn cầu (bên cạnh 20 chiếc bản Coupe), nâng tổng số xe Centenario toàn thế giới lên 40 chiếc và tất cả đều được bán hết trước khi ra mắt. Phiên bản Roadster đầu tiên ra mắt công chúng khoác lên mình màu sơn bạc đặc biệt mang tên "Argento Centenario".

Mẫu siêu xe “cực hiếm” này có thể tăng tốc từ 0 - 100km/h/giờ trong khoảng 2,9 giây nhờ động cơ V12 hút khí tự nhiên. Nó sẽ tiếp tục tăng tốc cho đến khi đạt tốc độ tối đa gần 350km/h, vì vậy nếu ai đó nhìn thấy nó, có thể chỉ đang nhìn thấy một vệt mờ chứ không phải là chiếc xe mui trần cực hiếm của Italia mà họ đang mong đợi.

Giá bán khởi điểm khi ra mắt của mẫu xe này là khoảng 2,26 triệu USD (gần 59 tỷ đồng), tuy nhiên có một vài chiếc đã bán được với giá 3 triệu USD. Do tính độc đáo của mẫu xe cùng với sự khan hiếm “tột độ” của nó khiến mức giá có thể đẩy lên tới 4 triệu USD.

Sián FKP 37 là mẫu siêu xe thể thao mild-hybrid đầu tiên của Lamborghini, được sản xuất với số lượng giới hạn cực kỳ khan hiếm: Chỉ 63 chiếc bản Coupe và 19 chiếc bản Roadster trên toàn thế giới. Ra mắt lần đầu tại Triển lãm Ô tô Frankfurt 2019, chữ "Sián" trong tiếng địa phương Bologna có nghĩa là "tia chớp", nhằm khẳng định tốc độ và sự khởi đầu cho kỷ nguyên điện hóa của thương hiệu. Cụm từ "FKP 37" được thêm vào để vinh danh cố Chủ tịch tập đoàn Volkswagen, Ferdinand Karl Piëch, sinh năm 1937.

Thiết kế của Sián FKP 37 được lấy cảm hứng sâu sắc từ huyền thoại Countach với các đường nét sắc nhọn, góc cạnh và tối ưu khí động học. Điểm nhấn nổi bật nhất là cụm đèn định vị hình chữ Y từ mẫu concept Terzo Millennio cùng cánh chia gió tự động làm từ vật liệu thông minh có khả năng tự mở dựa trên nhiệt độ khí xả mà không cần cảm biến điện tử.

Thay vì sử dụng pin lithium-ion truyền thống, Lamborghini trang bị cho Sián bộ siêu tụ điện có trọng lượng nhẹ hơn gấp 3 lần nhưng cho công suất mạnh mẽ hơn đáng kể. Với động cơ V12 nạp khí tự nhiên 6.5L kết hợp motor điện 48V, xe có khả năng tăng tốc 0 - 100km/h chưa đầy 2,8 giây và tốc độ tối đa đạt 355km/h.

Mức giá khởi điểm xuất xưởng của Sián FKP 37 vào khoảng 3,5 triệu USD (hơn 91 tỷ đồng) nhưng khi được chào hàng hoặc giao dịch trên thị trường thứ cấp toàn cầu, giá trị của xe có thể tăng do tính chất sưu tầm cực cao.

Lamborghini SC20 là siêu xe mui trần độc nhất vô nhị (one-off) trên thế giới, được ra mắt vào tháng 12/2020 bởi bộ phận đua xe Squadra Corse và trung tâm thiết kế Centro Stile của Lamborghini. Đây là một “kiệt tác” cơ khí được cá nhân hóa hoàn toàn theo đơn đặt hàng độc quyền của một vị khách hàng siêu VIP giấu tên.

Xe hoàn toàn không có mui và không có kính chắn gió trước cũng như kính cửa sổ 2 bên. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ các mẫu xe huyền thoại như Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster và Concept S. Ngoại thất sở hữu màu sơn trắng chủ đạo Bianco Fu kết hợp với các đường sọc điểm nhấn màu xanh Blu Cepheus theo đúng ý muốn của chủ nhân.

Mẫu xe sở hữu cấu hình khí động học mạnh mẽ và “dữ dằn” hơn với động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L, hộp số tự động 7 cấp ISR kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mặc dù Lamborghini không công bố chi tiết bảng thử nghiệm hiệu năng thực tế của siêu phẩm độc bản này, nhưng các chuyên trang ô tô lớn như Top Speed đã cho biết xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h khoảng 2,8 giây cùng tốc độ tối đa đạt 350km/h.

Đồng thời, mức giá chính thức của Lamborghini SC20 chưa từng được hãng công bố công khai. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn xe, để sở hữu một siêu phẩm hypercar bespoke "độc bản" và được phép lưu thông hợp pháp trên đường phố, chủ nhân của nó đã phải chi ra số tiền ước tính lên tới 4,2 triệu USD (hơn 109 tỷ đồng).

Lamborghini Veneno Coupe là một trong những siêu xe cực hiếm và đắt đỏ nhất trên thế giới, được ra mắt tại Triển lãm Ô tô Geneva 2013 để kỷ niệm 50 năm thành lập hãng xe Ý. Trên toàn cầu, hãng chỉ sản xuất đúng 4 chiếc bản Coupe, trong đó 1 chiếc được Lamborghini giữ tại Bảo tàng Công nghệ Lamborghini ở Sant'Agata Bolognese và 3 chiếc thuộc về khách hàng.

Được trang bị động cơ tương tự như phiên bản mui trần, động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5 lít sản sinh công suất 740 mã lực tại 8.400 vòng/phút và mô-men xoắn 507 lb-ft tại 5.500 vòng/phút, hiệu năng hoàn toàn giống nhau. Động cơ được kết hợp với hộp số sàn 7 cấp với 5 chế độ lái khác nhau, truyền động đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Điều này có nghĩa là phiên bản Veneno này cũng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 300 km/h.

Lamborghini định giá bán lẻ đề xuất (MSRP) cho Veneno là 4,5 triệu USD (hơn 117 tỷ đồng) nhưng rất có thể mẫu siêu xe này đã được bán với giá cao hơn nhiều.

Sián Roadster là mẫu siêu xe thể thao hybrid mui trần đầu tiên của hãng xe Italia Lamborghini, được trang bị công nghệ siêu tụ điện độc quyền. Đây là phiên bản mui trần, chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn đúng 19 chiếc trên toàn thế giới và tất cả đều đã được bán hết từ trước khi ra mắt.

Ngoại thất của Sián Roadster nổi bật với những đường nét điêu khắc góc cạnh, mang đậm DNA thiết kế tương lai của Lamborghini. Xe sở hữu hệ thống đèn hậu gồm 6 cụm đèn hình lục giác đặc trưng và các chi tiết tối ưu hóa khí động học như cánh gió phía sau chủ động. Mỗi chiếc xe đều được cá nhân hóa sâu sắc thông qua bộ phận Lamborghini Ad Personam.

Một động cơ điện sử dụng siêu tụ điện bổ sung thêm khoảng 34 mã lực, nâng tổng công suất lên 819 mã lực khi kết hợp với động cơ V12 mạnh mẽ của xe. Mặc dù con số đó có vẻ không nhiều nhưng động cơ điện này rất hữu ích khi vận hành ở tốc độ "thấp", giúp chuyển số mượt mà và tăng tốc nhanh hơn.

Xe có khả năng bứt tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong chưa đầy 2,9 giây với tốc độ tối đa 350km/h. Mức giá khởi điểm được công bố khi ra mắt là khoảng 3,7 triệu USD, tuy nhiên do số lượng khan hiếm, giá trị của siêu xe này trên thị trường chuyển nhượng hoặc đấu giá hiện đã đạt mốc 5,5 triệu USD (hơn 143 tỷ đồng).

Lamborghini SC18 Alston là siêu xe độc nhất vô nhị (one-off) được bộ phận đua xe Lamborghini Squadra Corse phát triển riêng theo đơn đặt hàng của một khách hàng VIP. Ra mắt vào tháng 11/2018, đây là dự án xe thương mại đầu tiên trong lịch sử của Squadra Corse được phép lưu thông trên đường phố dù mang cấu hình của một chiếc xe đua thực thụ.

Được xây dựng trên nền tảng của chiếc Aventador SVJ nhưng thiết kế ngoại thất của SC18 Alston lại là sự kết hợp cơ bắp từ nhiều dòng xe đua chuyên nghiệp của hãng. Nắp capo của mẫu xe sở hữu các hốc hút gió lớn lấy cảm hứng trực tiếp từ mẫu xe đua Huracán GT3 EVO.

Xe cũng được trang bị hốc lấy gió trên mui và vây cá sợi carbon dọc thân tương tự bản Huracán Super Trofeo EVO để tối ưu dòng khí lưu thông. Bên cạnh đó, cánh gió bằng sợi carbon cỡ lớn mô phỏng siêu phẩm Lamborghini Veneno cho phép người dùng điều chỉnh thủ công 3 cấp độ để tăng lực ép xuống mặt đường.

Lamborghini không công bố chi tiết thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h cũng như mức giá chính xác không được hãng công bố công khai, tuy nhiên, các chuyên gia và giới săn xe ước tính giá trị của siêu phẩm này nằm trong khoảng 7 triệu USD (hơn 182 tỷ đồng), biến nó trở thành một trong những chiếc Lamborghini đắt đỏ và hiếm nhất thế giới.

Lamborghini Veneno Roadster là một trong những siêu xe hiếm và đắt nhất thế giới từ trước đến nay. Được hãng xe Italia ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2013 nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập thương hiệu Lamborghini. Mẫu xe sở hữu thiết kế mui trần cực kỳ hầm hố, lấy cảm hứng mạnh mẽ từ các nguyên mẫu xe đua và ngành hàng không.

Chỉ có đúng 9 chiếc "Thuốc độc" được sản xuất trên toàn cầu (bên cạnh 4 chiếc bản Coupe, trong đó 3 chiếc bán cho khách hàng và 1 chiếc giữ lại bảo tàng). Tại thời điểm ra mắt, xe có giá khởi điểm khoảng 3,3 triệu Euro (hơn 98,5 tỷ đồng). Do độ khan hiếm, giá trị chuyển nhượng của dòng xe này trên thị trường thứ cấp hiện đã bị đẩy lên từ 5,5 đến gần 10 triệu USD tùy thuộc vào tình trạng và lịch sử xe.

Toàn bộ 9 chiếc Roadster đều được tùy chỉnh màu sắc nội/ngoại thất hoàn toàn theo ý muốn riêng của từng vị đại gia sở hữu chúng.

Lamborghini Egoista là mẫu xe concept siêu hiếm, chỉ có duy nhất 1 chiếc trên toàn thế giới (độc bản), được ra mắt vào tháng 5 năm 2013 để kỷ niệm 50 năm thành lập hãng. Cái tên "Egoista" trong tiếng Italia có nghĩa là "ích kỷ", phản ánh chính xác triết lý thiết kế của xe: Chỉ dành riêng cho 1 người duy nhất.

Được chắp bút bởi nhà thiết kế huyền thoại Walter de Silva, Egoista sở hữu những đường nét góc cạnh, sắc nhọn mô phỏng hình dáng của một chú bò tót đang lao về phía trước. Toàn bộ thân và bánh xe được phủ một lớp vật liệu chống tín hiệu radar đặc biệt.

Xe chỉ có 1 chỗ ngồi duy nhất nằm chính giữa cabin. Trần xe mở lên theo kiểu vỏ sò độc đáo, lấy cảm hứng hoàn toàn từ buồng lái của máy bay trực thăng chiến đấu Apache. Bên trong cabin tối giản hóa bằng sợi carbon và nhôm. Điểm nhấn trung tâm là màn hình hiển thị kính lái (HUD) giống như trên các chiến đấu cơ hiện đại.

Dù là một mẫu xe ý tưởng (concept), Lamborghini Egoista hoàn toàn có khả năng vận hành bình thường nhờ nền tảng phần cứng mạnh mẽ kế thừa từ người anh em Gallardo. Mẫu xe sở hữu khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít hút khí tự nhiên. Hộp số tự động 6 cấp tuần tự kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian có công suất đạt 600 mã lực.

Ngay từ khi ra mắt, Lamborghini tuyên bố mẫu xe này là vô giá và sẽ không bao giờ bán thương mại. Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường sau đó cho biết siêu xe độc bản này từng được định giá lên tới 117 triệu USD (hơn 3.000 tỷ đồng) và hiện đang nằm trong bộ sưu tập kín của một đại gia “ẩn danh”.

BOX: Lamborghini (Automobili Lamborghini S.p.A.) là nhà sản xuất siêu xe thể thao cao cấp danh tiếng của Italia, có trụ sở chính tại Sant'Agata Bolognese, hiện đang hoạt động với tư cách là công ty con thuộc tập đoàn Volkswagen (thông qua Audi AG). Thương hiệu được thành lập vào năm 1963 bởi doanh nhân Ferruccio Lamborghini, xuất phát từ lời “thách thức” mang tính lịch sử với Enzo Ferrari sau một bất đồng về bộ ly hợp xe thể thao.